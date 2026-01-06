الثلاثاء 06 يناير 2026
أخبار مصر

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تحتفل  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة.

السيسي يهنئ أقباط مصر في الخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويًّا على مشاركة الأقباط صلاة العيد في رسالة تؤكد وحدة الشعب المصري وترسخ قيم المواطنة.

وهنأ الرئيس السيسي أقباط مصر في الخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2026 مؤكدا اعتزازه بأبناء الوطن في المهجر ومتمنيًا لهم دوام الخير والنجاح.

 الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية

وسعى الرئيس  السيسي خلال فترة حكمه إلى خلق التلاحم الوطني بين المسلمين والمسيحيين بمصر وتفعيل حوار الأديان بين مصر والعالم، حيث جاءت زيارته لمقر الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد لتؤكد على أهدافه، فضلا عن استقبال العديد من الرموز المسيحية من مختلف دول العالم وعلى رأسهم بابا الفاتيكان.

كما حرص الرئيس السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم على ترسيخ مبدأ  المواطنة والتأكيد على روح الوحدة الوطنية التي تجمع بين جموع المصريين من خلال العمل الجاد والتواجد في كافة المناسبات، وإصدار القوانين والتشريعات المنظمة لبناء الكنائس، إلى جانب إصدار قرارات جمهورية بإنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية والإنجيلية. 

الجريدة الرسمية