هيئة الدواء تطلق كتابا لتوثيق مسيرة التطوير والابتكار في القطاع الدوائي

د.على الغمراوي رئيس
د.على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية
نظمت هيئة الدواء المصرية حفل إطلاق كتابها التوثيقي الجديد «الدواء في مصر.. رحلة عبر الزمن»، والذي يعد أول إصدار توثيقي شامل يرصد تاريخ صناعة الدواء الوطني ومسيرة تطوره عبر العصور، ودوره في دعم منظومة الصحة العامة وتعزيز الأمن الدوائي في مصر.

ويأتي إصدار الكتاب في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على توثيق الجهود الوطنية في تطوير قطاع الدواء، وإبراز التحولات الكبرى التي شهدتها الصناعة، ودور الدولة في دعم التصنيع المحلي والابتكار، بما يعكس رؤية مستقبلية طموحة لقطاع حيوي يمثل أحد أهم روافد التنمية الصحية والاقتصادية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بجميع الحضور من قيادات الهيئة، ووسائل الإعلام

وأشاد الغمراوي بدورهم في تعزيز التواصل بين الهيئة والمجتمع، واعتبر مشاركتهم حافزًا لمواصلة الهيئة جهودها في التوثيق ونقل الخبرات والمعرفة للأجيال القادمة.

خلال الفعالية تناول الغمراوي شرحًا شاملًا لمحتوى الكتاب، موضحًا أنه يوثق رحلة الدواء في مصر عبر مختلف المراحل الزمنية، ويتناول الكتاب بالفصول والصور والوثائق الموثقة مسيرة صناعة الدواء منذ البدايات الأولى للعلاج التقليدي والأعشاب الطبية، مرورًا بمحطات التطور والتشريعات واللوائح المنظمة للدواء، وتاريخ تأسيس المؤسسات الداعمة للقطاع الدوائي، ومراحل تعزيز منظومة الرقابة والجودة، ودور الشركات الوطنية في ترسيخ مفهوم التصنيع الدوائي المسؤول، ووصولًا إلى إنشاء هيئة الدواء المصرية والدور الحيوي الذي تضطلع به في تنظيم ورقابة المستحضرات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها، وما أحدثته من نقلة نوعية في حوكمة القطاع ورفع كفاءة المنظومة الدوائية.

نماذج من التجارب الملهمة في دعم الابتكار والبحث العلمي

كما يستعرض الكتاب نماذج من التجارب الملهمة في دعم الابتكار والبحث العلمي، وتوطين مستحضرات استراتيجية، وتطوير آليات التسجيل والتداول، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مواءمة المعايير الدولية، ودعم ملف التصدير وفتح أسواق جديدة لـ الدواء المصري.

التحولات الكبرى التي شهدتها صناعة الدواء وتطور منظومة التصنيع المحلي 

كما أشار الغمراوي إلى ان الكتاب يستعرض التحولات الكبرى التي شهدتها صناعة الدواء، وتطور منظومة التصنيع المحلي ودور الدولة في دعم الابتكار والبحث العلمي وتوطين التكنولوجيا الدوائية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مواكبة المعايير الدولية وتعزيز قدرة الدواء المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ويبرز الكتاب كذلك دور الرقابة الدوائية في تعزيز ثقافة الجودة والمسؤولية، ويعرض نماذج من الإنجازات التي حققتها الدولة في تطوير الصناعة الدوائية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.

وخلال الحفل، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إصدار هذا الكتاب  إنجازًا توثيقيًا مهمًا يسجل محطات التطوير في القطاع الدوائي المصري، ويعكس التزام الهيئة بالابتكار والتنظيم المسئول، موضحًا أن الكتاب يمثل خطوة نحو نقل المعرفة والخبرة للأجيال القادمة، وترسيخ الذاكرة المؤسسية للقطاع الصحي والدوائي.

وأضاف أن هيئة الدواء المصرية مستمرة في تطوير سياساتها واستراتيجياتها وفق أحدث المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال التنظيم الدوائي، ودعم التصنيع المحلي والبحث العلمي والابتكار.

وخلال الحفل، عُقدت جلسة نقاشية تناولت محاور ومضامين الكتاب، حيث استعرض الحاضرون أبرز ما تضمنه من توثيق تاريخي لصناعة الدواء في مصر، وما يعكسه من رؤية متكاملة لتطوير المنظومة الدوائية ودعم الابتكار والبحث العلمي

وشهدت الجلسة تبادلًا مثمرًا للآراء حول أهمية هذا العمل التوثيقي في نقل الخبرة والمعرفة للأجيال القادمة، وتعزيز الوعي بأهمية التنظيم الدوائي ودور هيئة الدواء المصرية في ترسيخ مفاهيم الجودة والمسؤولية.

كما تم تكريم مجموعة من الصحفيين والإعلاميين تقديرًا لمساهماتهم الإعلامية في دعم رسالة هيئة الدواء المصرية وتسليط الضوء على مسيرة التطوير في القطاع الدوائي، تأكيدًا على دور الإعلام الوطني كشريك رئيسي في نشر الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الجودة والمسؤولية المجتمعية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية التزامها المستمر بتطوير سياسات التنظيم الدوائي، ودعم التصنيع المحلي والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا وحماية صحة المواطنين.

