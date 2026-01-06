ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

18 حجم الخط

رد الشيخ عويضة عثمان أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المواطنين، قال فيه: "ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق؟".



وتساءل الشيخ عويضة عثمان أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "لماذا نحلف بالطلاق، من كان حالفا فليحلف بالله، ولا نجعل الطلاق أبدا بمجرد العقاب للمرأة، ويتم الحلفان بالطلاق على كل كبيرة وصغيرة".



وقال: "كثرة الحلف بالطلاق أدى إلى زيادة نسبة الطلاق فى أيامنا هذه، ولم تشهدها الدول الإسلامية من قبل، وقد وصلت نسبة الطلاق إلى 40% فى الدول العربية وخاصة في السنوات الأولى من الزواج".



وأضاف: " الزواج لم يعد سهلا فقد أصبح قرارا شاقا وصعبا بسبب التكلفة، فيجب على الزوج والزوجة أن يمنحا لنفسيهما فرصة، فى أن يتفاهما مع بعضهما البعض، فلا يجب أن نسارع إلى يمين الطلاق".

وأوضح: "يجب على الزوجة أن تستجيب لزوجها فى حالة قسمه بالطلاق، والزوجة الصالحة هى التى تستطيع أن تجنب زوجها الحلف بالطلاق، وعليها أن تستمع لزوجها وطلباته".

وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رد على سؤال فرحة من المنيا، تقول فيه: هل الزوج وهو يطلق زوجته لا بد أن يكون ناويًا الطلاق فعلًا؟

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إن الطلاق الصريح لا يشترط له نية، لأن ألفاظه وُضعت خصيصًا لإنهاء عقد الزواج، مثل قول الزوج لزوجته: "أنتِ طالق" أو "هي طالق"، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ بها، دون النظر إلى نية المتكلم.

وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن المقصود هنا هو القصد إلى اللفظ لا إلى المعنى، أي أن الزوج تعمد قول الكلمة نفسها، لا أنه نوى في قلبه الطلاق، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تمتاز بتحقيق دقيق في قضايا الطلاق، إذ تفرّق بين أنواع الغضب ودرجات الإدراك وعدم الإدراك عند الزوج أثناء اللفظ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.