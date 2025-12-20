السبت 20 ديسمبر 2025
وأنت في بيتك، كل خطوات الحصول على قسيمة الطلاق أونلاين والمستندات المطلوبة لرفع دعوى الضرر

خطوات الحصول على
خطوات الحصول على دعوى الطلاق للضرر، فيتو
ترصد فيتو لقرائها، خطوات استخراج  قسيمة طلاق للتيسير على المواطنين الحصول عليها بشكل سريع دون تكلف الوقت والجهد، تلك الخدمة التي وضعتها وزارة الداخلية من خلال الإنترنت لتمكن من منظومة التطوير التي أدخلتها الوزارة.

 

خطوات استخراج قسيمة طلاق أونلاين 

•ادخل على موقع وزارة الداخلية أو منصة مصر الرقمية.
• سجل دخولك بحسابك أو أنشئ حسابًا جديدًا (الاسم، الرقم القومي، الهاتف).
• اذهب لـ "خدمات الأحوال المدنية" واختر "وثيقة طلاق" أو "إصدار قسيمة طلاق مميكنة".
•أدخل بياناتك، والرقم القومي، ورقم هاتف، وصلة قرابة، وبيانات المطلق والمطلقة (الاسم الرباعي، اسم الأم).
•اختر طريقة الدفع (بطاقة، ميزة، أو عند الاستلام)، وأوافق على الشروط، ثم أرسل الطلب.
• يتم توصيل الوثيقة عبر البريد خلال 7 أيام تقريبًا. 


شروط هامة

• يجب أن تكون وثيقة الطلاق قد طُبعت مسبقًا ومسجلة في السجلات.
• يجب إدخال البيانات بدقة (رباعي).
•أن يكون تاريخ الطلاق بعد أبريل 1962 (في مصر).
• يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو قريب حتى الدرجة الثالثة.

 

خطوات استخراج قسيمة طلاق

من خلال مكاتب السجل المدني

• يقوم المواطن تقديم بطاقة الرقم القومي إلى المختص بمصلحة الأحوال المدنية.

•ثم يقوم الموظف بالتأكد من البيانات وطباعة الشهادة وتسليمها للمواطن.

 

شروط يجب توافرها للحصول على وثيقة طلاق من المنزل

•أن يكون مقدم الطلب قريب أحد الزوجين حتى الدرجة الثالثة.

•في حالة عدم الاستلام، سيتم الاتصال هاتفيًا 3 مرات، لتحديد موعد آخر.

•وفي حالة عدم الرد على الهاتف، سيقوم على الطالب بالتوجه إلى إدارة الأحوال الرئيسية في محافظته للحصول عليها.


مستندات المطلوبة لرفع دعوى طلاق للضرر

لضمان قبول الدعوى، يجب تقديم المستندات التالية:

• نسخة من عقد الزواج.
• صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.
• شهادات ميلاد الأطفال (إن وجدت).
• توكيل خاص للمحامي.
• عريضة الدعوى موضح بها تفاصيل الضرر.
• إجراءات رفع دعوى طلاق للضرر
• التقدم بطلب تسوية النزاعات: تقديم الطلب إلى مكتب تسوية النزاعات الأسرية.
• الانتظار: يمنح المكتب فترة 15 يومًا لمحاولة الإصلاح.
• رفع الدعوى: إذا لم تُحل النزاعات، يتم رفع الدعوى أمام المحكمة.
• تقديم الأدلة: مثل شهادة الشهود، محاضر الشرطة، أو تقارير طبية.

