شبهها بالبومة، موظفة تطلب الطلاق بعد 11 شهر زواج بسبب تنمر زوجها على شكلها

18 حجم الخط

في واحدة من أغرب القضايا المنظورة أمام محكمة الأسرة، تقدمت موظفة بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، بسبب ما وصفته بتنمره المستمر عليها والسخرية من شكلها.

وقالت الزوجة أمام قاضي الأسرة إن زوجها اعتاد التهكم عليها ووصفها بألفاظ جارحة، أبرزها تشبيهه لها بـ«البومة»، مضيفة: «دايمًا أقول له دي خلقة ربنا وأنا مليش دخل فيها، لكنه ما كانش بيتوقف عن السخرية».

وأوضحت الزوجة أنها في بداية الزواج حاولت تجاهل تصرفات زوجها، على أمل أن تتغير معاملته بمرور الوقت، إلا أن التنمر استمر طوال 11 شهرًا من الزواج، ما جعلها تشعر بالإهانة وعدم القدرة على الاستمرار في الحياة الزوجية.

وأضافت أنها لم تعد تحتمل العيش في أجواء تفتقد إلى الاحترام، مؤكدة أن قرارها باللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع جاء بعد وصولها إلى طريق مسدود، وفقدانها الإحساس بالأمان والكرامة داخل بيت الزوجية.



أبرز أسباب رفض دعوى الخلع

- لكي يتم الخلع يجب أن تقوم الزوجة بافتداء نفسها، من خلال رد المهر لزوجها.

عندما ترفض الزوجة التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية.

- كما أن عدم حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار برغبتها بالخلع يترتب عليه رفض دعوى الخلع.

يتم رفض الدعوى حال ثبوت ادعاء الزوجة أشياء كاذبة في أوراق الدعوى.

- يتم رفض الدعوى حال عدم حضور الزوجة جلسات الدعوى لعدد مرات متتالية.

- كما أن قيام الزوجة برفع دعوى طلاق للضرر مع دعوى الخلع يؤدي إلى رفض دعوى الخلع.

حالات قبول المحكمة دعوى الخلع للأسباب التالية

- عدم ميل النفس الى الزوج وعدم الإحساس بالمودة والسكنى معه وبالتالي الخوف من التفريط في حقوقه.

- انعدام روح المشاركة في الزوج واعتبار أن الحياة أكل وشرب ونوم وعدم استغلال الوقت بما هو مفيد بالرغم من أن الزوج ملتزم وحافظ للقرآن.

- نظرة الزوج للزواج على أنه وسيلة للإنجاب والحصول على الأبناء فقط.

- عدم التوافق الفكري واختلاف الطباع التي يصعب التأقلم معها.

- سلبية الزوج في أغلب الأمور حتى في مشاعره تجاه الزوجة والأطفال واعتماده الشبه كلي على الآخرين في قضاء حوائجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.