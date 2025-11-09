مي عمر تدعم طليقة كريم محمود عبد العزيز عقب انفصالهم: أنتي الحب الأول يا آن

18 حجم الخط

حرصت الفنانة مي عمر على دعم طليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، آن الرفاعي، عقب أن شرع الثنائي في إجراءات الطلاق.

وكتبت الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": " مهما حصل انتي الحب الأول يا آن وانتي السند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته، انتي اللي شفتي البدايات، واللي حضرتي النجاح، انتي أم بناته، والضهر اللي رجع له، والبيت اللي بيتفتحله له ،انتي الحنية والقوة في نفس الوقت، وتستاهلي كل الخير اللي جای یا آن، ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله".

وجاء ذلك بعد أن أرسل الفنان كريم محمود عبد العزيز لآن الرفاعي ورقة الطلاق بشكل رسمي من خلال محاميه، عقب توتر العلاقة بينهم آثر شائعات علاقته بممثلة مشهورة والذي أثار حالة كبيرة من الجدل في الوسط الفني وأسرة الممثل نفسها، حيث قالت كندة، ابنة كريم وآن، في تعليق على أحد المنشورات: “الاثنين دول روبي والتانية دي فستك أنا بكرههم ،وفيديو بابا وماما مينفعش تتجاب سيرتهم في استوريهات أو على أكونت حد زيهم”.

