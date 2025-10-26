زوجة محمد سلام تطلب الطلاق في مسلسل "كارثة طبيعية"

يشهد الموسم الدرامي المقبل عرض مسلسل "كارثة طبيعية"، الذي يخوض من خلاله الفنان محمد سلام أولى بطولاته المطلقة، حيث يجسد شخصية رجل بسيط يعاني من ضغوط الحياة، لتبدأ حياته في الانهيار بعد دخوله في حالة نفسية سيئة بسبب ظروف عمله، ما يدفع زوجته لطلب الطلاق منه في تصاعد درامي مشوق.

ويظهر الفنان كمال أبو رية خلال الأحداث في دور حما البطل، الذي يحاول التدخل لحل الخلافات بين الزوجين ولم شمل الأسرة، في ظل سلسلة من الأحداث الكوميدية والدرامية التي تجمع بين الواقعية والإنسانية.

من المقرر عرض العمل قريبًا عبر منصة "واتش إت"، بعد أن انتهت وحدة المونتاج من تجهيز جميع حلقات المسلسل تمهيدًا لطرحه خلال الأسابيع المقبلة.

وكان من المقرر أن يُعرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان الماضي، إلا أن عرضه تأجل قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة لأسباب إنتاجية.

تفاصيل مسلسل "كارثة طبيعية"

تدور أحداث المسلسل حول رجل متزوج حديثًا ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يسعى بكل جهده لتأمين مستقبل أسرته وبناء حياة مستقرة، لكنه يواجه العديد من الأزمات المادية والنفسية وسط مفارقات كوميدية تحمل إسقاطات على واقع العديد من الأسر المصرية.

العمل يناقش قضايا اجتماعية مهمة تمس البيت المصري، من ضغوط المعيشة إلى التحديات الزوجية، في قالب يجمع بين الكوميديا والدراما.

يشارك في بطولة "كارثة طبيعية" كل من: محمد سلام، كمال أبو رية، حمزة العيلي، وهو من تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

