18 حجم الخط

روتين بسيط لحماية منطقة حول العين بعد سن الأربعين، تُعدّ منطقة حول العين من أكثر مناطق الوجه حساسية وتأثرًا بعوامل التقدّم في العمر، خاصة بعد سن الأربعين، حيث تبدأ التغيرات الهرمونية ويقلّ إنتاج الكولاجين والإيلاستين، فتظهر الخطوط الدقيقة، التجاعيد، الانتفاخ، والهالات الداكنة بشكل أوضح.





ونظرًا لأن جلد هذه المنطقة أرقّ بأربع مرات تقريبًا من باقي الوجه، فهي تحتاج إلى رعاية خاصة وروتين منتظم، لكن ليس بالضرورة أن يكون معقدًا أو مكلفًا.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بمنطقة حول العين بعد سن الأربعين لا تحتاج إلى تعقيد أو ميزانية كبيرة، بل إلى وعي، التزام، ولطف في التعامل مع هذه المنطقة الحساسة.





روتين لحماية منطقة حول العين



في هذا التقرير، تقدم خبيرة العناية بالبشرة، روتينًا بسيطًا وعمليًا لحماية منطقة حول العين، يمكن الالتزام به يوميًا دون عناء.



أولًا: الفهم قبل التطبيق

قبل اختيار أي منتج أو خطوة، من المهم أن ندرك أن العناية بمنطقة حول العين لا تعتمد فقط على الكريمات، بل على نمط الحياة بالكامل: النوم، التغذية، شرب الماء، وتقليل التوتر. الكريمات تساعد، لكنها ليست الحل الوحيد.

ثانيًا: التنظيف اللطيف مرتين يوميًا

التنظيف هو أساس أي روتين ناجح. يُفضَّل استخدام مزيل مكياج لطيف مخصص للعين، خالٍ من الكحول والعطور.

تجنّبي الفرك الشديد أو شد الجلد.

استخدمي قطعة قطن ناعمة، واضغطي بلطف لثوانٍ ثم امسحي.

الغسل بالماء الفاتر فقط، لأن الماء الساخن يضعف الأوعية الدموية الدقيقة حول العين.

هذه الخطوة تحمي من التهيّج وتقلل فرص ظهور التجاعيد المبكرة.

ثالثًا: الترطيب اليومي العميق

بعد الأربعين، لا يكفي الترطيب الخفيف. تحتاج منطقة حول العين إلى كريم غني لكن خفيف القوام.

مواصفات كريم مناسب:

يحتوي على حمض الهيالورونيك للترطيب العميق.

فيتامين E أو زيوت طبيعية مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الأرغان.

الكافيين لتقليل الانتفاخ.

الببتيدات لدعم الجلد.

طريقة التطبيق الصحيحة:

ضعي كمية صغيرة جدًا (بحجم حبة الأرز لكل عين) باستخدام البنصر، وربّتي بلطف دون مسح أو شد.

رابعًا: تدليك بسيط يومي (دقيقتان فقط)

التدليك ينشّط الدورة الدموية ويقلل من احتباس السوائل.

قومي بحركات دائرية خفيفة من الزاوية الداخلية للعين نحو الخارجية.

يمكن استخدام زيت طبيعي خفيف أو كريم العين نفسه.

مرري أصابعك برفق أسفل العين ثم أعلى عظمة الحاجب.

الالتزام اليومي بالتدليك يساعد على تقليل الانتفاخ وتحسين مظهر الهالات.

خامسًا: واقي الشمس… خطوة لا غنى عنها

كثير من النساء يهملن وضع واقي الشمس حول العين، رغم أن الأشعة فوق البنفسجية من أكبر أسباب التجاعيد.

استخدمي واقي شمس مخصص للوجه أو للعين.

يُفضّل أن يكون بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30.

يوضع صباحًا يوميًا حتى في الشتاء أو داخل المنزل.

هذه الخطوة وحدها تُحدث فرقًا كبيرًا على المدى الطويل.

العناية بمنطقة حول العين

سادسًا: حلول طبيعية داعمة مرّتين أسبوعيًا

إلى جانب الروتين اليومي، يمكن دعم المنطقة بوصفات طبيعية:

كمادات الشاي الأخضر البارد: تقلل الانتفاخ والالتهاب.

شرائح الخيار البارد: ترطيب فوري وتهدئة.

جل الألوفيرا الطبيعي: يوضع طبقة رقيقة قبل النوم مرة أو مرتين أسبوعيًا.

احرصي على اختبار أي مكون طبيعي على جزء صغير من الجلد أولًا.

سابعًا: النوم ووضعية الرأس

قلة النوم أو النوم الخاطئ ينعكس مباشرة على العين.

نامي من 7 إلى 8 ساعات يوميًا.

ارفعي رأسك قليلًا بوسادة إضافية لتقليل احتباس السوائل.

تجنبي النوم على الوجه.

النوم الجيد هو “أرخص كريم تجميل” حقيقي.

ثامنًا: التغذية وشرب الماء

ما نأكله يظهر على وجوهنا، خاصة حول العين.

أكثري من الأطعمة الغنية بفيتامين C (البرتقال، الفراولة).

أوميجا 3 (السمك، بذور الكتان) لتحسين مرونة الجلد.

اشربي 6–8 أكواب ماء يوميًا على الأقل.

التغذية المتوازنة تقلل الهالات والتصبغات بشكل ملحوظ.

تاسعًا: ما يجب تجنبه تمامًا

فرك العين عند التعب أو الحساسية.

استخدام كريمات قوية غير مخصصة لهذه المنطقة.

السهر الطويل أمام الشاشات دون راحة.

إهمال إزالة المكياج قبل النوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.