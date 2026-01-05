5 طرق طبيعية للعناية بالبشرة المعرضة للحبوب في الطقس البارد

18 حجم الخط



العناية بالبشرة المعرضة للحبوب في الطقس البارد، في فصل الشتاء والطقس البارد، تعاني البشرة المعرّضة للحبوب من تحديات مختلفة قد تبدو متناقضة للوهلة الأولى. فبرودة الجو تقلل التعرّق، لكنها في المقابل تزيد الجفاف، وتدفع الكثيرين لاستخدام كريمات ثقيلة قد تسد المسام وتفاقم مشكلة الحبوب.





من هنا تأتي أهمية العناية الطبيعية المتوازنة بالبشرة المعرّضة لحبّ الشباب خلال الطقس البارد، للحفاظ على نقائها دون الإضرار بحاجزها الواقي.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة المعرضة للحبوب في الطقس البارد تحتاج إلى توازن دقيق بين الترطيب والتنظيف والتهدئة، والطبيعة تقدم حلولًا فعالة وآمنة إذا استُخدمت بوعي وانتظام.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أنه مع الصبر والالتزام بروتين بسيط، يمكن الحفاظ على بشرة صحية، نقية، ومشرقة طوال فصل الشتاء دون اللجوء إلى منتجات قاسية أو مرهقة للبشرة.





لماذا تتأثر البشرة المعرّضة للحبوب في الشتاء؟

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة، أن الهواء البارد والجاف، إلى جانب التدفئة الداخلية، يسببان فقدان البشرة لرطوبتها الطبيعية.

هذا الجفاف يدفع الجلد لإفراز المزيد من الدهون كآلية دفاع، ما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور الحبوب، خاصة لدى أصحاب البشرة الدهنية أو المختلطة.

كما أن قلة شرب الماء، وكثرة المشروبات الساخنة المحلاة، وتغيّر النظام الغذائي في الشتاء، كلها عوامل تزيد من حدة المشكلة.



أسس العناية الطبيعية بالبشرة المعرضة للحبوب شتاءً

وتقدم خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية، أهم أسس العناية بالبشرة المعرضة للحبوب شتاء.



1. التنظيف اللطيف دون تجفيف

تنظيف البشرة خطوة أساسية، لكن الإفراط فيها أو استخدام منظفات قاسية يضعف الحاجز الجلدي. في الشتاء يُنصح باستخدام غسول طبيعي لطيف مرتين يوميًا فقط.

وصفة طبيعية للتنظيف:

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان المطحون ناعمًا

ماء فاتر أو ماء ورد

يُخلط الشوفان بالماء ويُدلّك به الوجه بلطف ثم يُشطف. هذه الوصفة تنظف المسام وتمتص الدهون الزائدة دون تجفيف.



2. الترطيب الذكي لا الثقيل

من أكثر الأخطاء شيوعًا الاعتقاد أن البشرة المعرّضة للحبوب لا تحتاج إلى ترطيب. في الواقع، الترطيب الصحيح يقلل إفراز الدهون ويهدئ الالتهاب.

مرطبات طبيعية مناسبة:

جل الألوفيرا (الصبار): يرطب بعمق، يهدئ الاحمرار، ولا يسد المسام.

ماء الورد الطبيعي: يعيد توازن البشرة ويمنحها ترطيبًا خفيفًا.

يمكن وضع طبقة رقيقة من جل الصبار صباحًا ومساءً على بشرة نظيفة.



3. التقشير الطبيعي الخفيف

تراكم الجلد الميت في الشتاء يزيد من انسداد المسام. لكن التقشير يجب أن يكون لطيفًا ومحدودًا (مرة واحدة أسبوعيًا).

مقشر طبيعي آمن:

ملعقة عسل نحل

رشة قرفة أو سكر بني ناعم جدًا

يُدلّك الخليط بلطف شديد ثم يُغسل بالماء الفاتر. العسل مضاد للبكتيريا، ويساعد على تقليل الحبوب.



4. أقنعة طبيعية تقلل الحبوب وتهدئ البشرة

قناع العسل والزبادي:

ملعقة عسل

ملعقة زبادي

يُترك على الوجه 15 دقيقة. هذا القناع يرطب، يقلل الالتهاب، ويغذي البشرة دون إثقالها.

قناع الطين الطبيعي (مرة كل أسبوعين):

يساعد الطين على سحب الشوائب والدهون الزائدة، لكن يجب عدم تركه حتى يجف تمامًا، حتى لا يسبب جفافًا زائدًا.



5. الزيوت الطبيعية المناسبة بحذر

ليست كل الزيوت مضرة بالبشرة المعرضة للحبوب، لكن يجب اختيار الزيوت الخفيفة وغير المسدّة للمسام.

أفضل الخيارات:

زيت الجوجوبا (يشبه الدهون الطبيعية للبشرة)

زيت بذور العنب

تُستخدم نقطة أو نقطتان فقط على بشرة رطبة ليلًا.

علاج حبوب الوجه بالماسكات



دور التغذية ونمط الحياة في الشتاء

العناية من الخارج لا تكفي وحدها. التغذية الشتوية الثقيلة قد تزيد من الالتهابات الجلدية.



نصائح غذائية مهمة:

الإكثار من الخضروات الورقية والشوربات الصحية

تقليل السكريات والمخبوزات البيضاء

شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش

الإكثار من الزنك وفيتامين A من مصادر طبيعية مثل الجزر والسمسم

النوم الجيد وتقليل التوتر عاملان أساسيان أيضًا، فالتوتر يرفع هرمونات تزيد من ظهور الحبوب.



أخطاء شائعة يجب تجنبها في الطقس البارد

استخدام كريمات ثقيلة جدًا بحجة مقاومة الجفاف

غسل الوجه بالماء الساخن

لمس الحبوب أو عصرها

إهمال واقي الشمس بحجة غياب الشمس القوية (الأشعة فوق البنفسجية موجودة طوال العام)



روتين يومي طبيعي مقترح للبشرة المعرضة للحبوب شتاءً

صباحًا:

تنظيف لطيف بالشوفان أو غسول طبيعي

ماء ورد

جل الألوفيرا

واقي شمس خفيف

مساءً:

تنظيف البشرة

ماء ورد

نقطة زيت جوجوبا أو جل صبار

قناع مهدئ مرتين أسبوعيًا

