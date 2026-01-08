منها تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية، رئيس الوزراء يصدر 46 قرارًا جديدًا

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 2، الصادر في 8 يناير 2026، 46 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مصريين وفلسطينيين، وتخصيص أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة بالمجان بالمحافظات لصالح عدد من الهيئات والوزارات، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية.

إسقاط الجنسية المصرية عن مصريين وفلسطينيين

قرار مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عبد الله صالح محمد إسماعيل يحيى، مواليد الشرقية 2001، وعمرو نعيم على السيد القلتي، مواليد القاهرة 1977 وذلك لالتحاقهما بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن 3 فلسطينيين لإقامتهم العادية خارج البلاد وانضمامهم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.

تخصيص أملاك الدولة الخاصة لصالح هيئات

قرار رئيس الوزراء رقم 4687 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 301 متر مربع، بزمام قرية العرايضة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رئيس الوزراء رقم 4688 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600 متر مربع، بزمام قرية البرج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بني سويف، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رئيس الوزراء رقم 4689 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2420 مترا مربعا، بزمام قرية البربا الكبرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

قرار رئيس الوزراء رقم 4690 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1800 متر مربع، بزمام قرية منشأة كرم ورزق التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

قرار رئيس الوزراء رقم 4691 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 29650 متر مربع، بزمام مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

إعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية

قرار رئيس الوزراء رقم 4692 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 16800 متر مربع، بزمام مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

قرار رئيس الوزراء رقم 4693 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 200 متر مربع، ناحية قرية نوبة التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد سيف بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.

-قرار رئيس الوزراء رقم 4695 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1749 مترا مربعا، بزمام قرية الحديقة التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

-قرار رئيس الوزراء رقم 4695 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1749 مترا مربعا، بزمام قرية الحديقة التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. قرار رئيس الوزراء رقم 4696 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 351 مترا مربعا، بزمام قرية السعيدية البحرية التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رئيس الوزراء رقم 38 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية المنشأة بقرار رئيس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 برئاسة الدكتور هاني إبراهيم خضر رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.