تنفيذي الفيوم يناقش خطة المحافظة الاستثمارية 2026/ 2027

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خطة المحافظة لعام 2025/2026، لبناء قدرات العاملين من القيادات المحلية "رؤساء المراكز والمدن والقرى"، والعاملين على مستوى ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة، وتشمل دورات تدريبية، في مجالات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية المهارات، والإعلام والعلاقات العامة، والقيادات المحلية وإدارات البيئة، والبرامج والأداء، وقيادات مجالس المدن، لصقل مهارات العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة وتنمية قدراتهم.

الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027

وقال محافظ الفيوم:إن حسين رجب مدير عام الإدارة الاستراتيجة بالمحافظة، استعرض أيضا مقترح اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026 / 2027، بإجمالي مليار و94 مليونًا و992 ألف جنيه، بزيادة قدرها 20% عن اعتمادات خطة العام المالي السابق، موزعة على مصادر التمويل التالية: تمويل خزانة عامة بواقع مليار و5 ملايين و579 ألف جنيه، وتمويل ذاتي بقيمة 89 مليونًا و413 ألف جنيه، تم توزيعها على المشروعات المشتركة والمراكز والمدن، بواقع 534 مليونًا و392 ألف جنيه للمشروعات المشتركة، و196 مليونًا لمركز ومدينة الفيوم، و84 مليونًا لمركز ومدينة سنورس، و105 مليونًا لمركز ومدينة إطسا، و66 مليونًا لمركز ومدينة طامية، و77 مليونًا و100 ألف جنيه لمركز ومدينة أبشواي، و32 مليونًا و500 ألف جنيه لمركز ومدينة يوسف الصديق، والتي تشمل 8 برامج رئيسية هي: برامج النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والإدارة المحلية والدعم الفني.

اعتمادات الخطة الاستثمارية

وأوضح محافظ الفيوم، أن اعتماد الخطة الاستثمارية، جاء وفقًا لاحتياجات المراكز والمدن، بعد عقد عدة جلسات تشاورية بالوحدات المحلية، وموافقة المجالس التنفيذية بالمراكز والمدن، ومناقشتها خلال عدة اجتماعات بديوان عام المحافظة مع أجهزة المرافق لإعداد المحاضر التنسيقية تجنبًا لتعارض الأعمال مع بعضها البعض، مشددًا على ضرورة نهو كافة الأعمال المتعلقة بشبكات المرافق بالطرق المدرجة ضمن الخطة، مؤكدًا أنه سيتم عرض الخطة، ومناقشة الخطة الثلاثية متوسطة الأجل 2027/2030، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد خلال الفترة المقبلة.

وأشاد محافظ الفيوم، بجهود رؤساء المراكز والمدن، وكافة الجهات المعنية بانتخابات مجلس النواب، لما بذلوه من جهود كبيرة خلال فترات العملية الانتخابية، التي خرجت بصورة حضارية مشرفة دون حدوث أية مشكلات.

