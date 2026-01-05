حبس مشرف حديقة ألعاب بالفيوم 15 يومًا في قضية مصرع طالب

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حبس مشرف الألعاب بإحدى حدائق الملاهي، 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية مصرع الطالب " محمد.ص،أ " طالب بالصف الثالث الإعدادي، وإصابة زميله " محمود.أ.خ "، أثناء اللهو على إحدى الألعاب بعد حصة مراجعة مجانية، كما قررت النيابة إخلاء سبيل صاحب الملهى بكفالة 5 آلاف جنيه.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الماضي، عندما تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بمصرع طالب وإصابة آخر، بمقر المراجعات النهائية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم، أثناء اللهو على إحدى الألعاب بمنطقة الألعاب الملحقة، بعد انتهاء حصة المراجعة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الطالب محمد.ص.أ، خرج بعد انتهاء حصة المراجعة المجانية، وتوجه للهو على إحدى الألعاب الموجودة داخل مركز شباب إطسا، هو وزميله محمود.أ.خ.، وأثناء اللهو سقط الأول من اللعبة فحاول صديقه إنقاذه إلا أنه سقط معه، ما تسبب في مصرع الأول وإصابة الثاني، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

