خارج البلاد، موقف مالك مصحة الأمان لعلاج الإدمان بمدينة بنها

كشفت مصادر، أن مالك مصحة الأمان لعلاج الإدمان بمدينة بنها، التي اندلع بها حريق هائل أمس، وأسفر عن مصرع وإصابة 14 شخصًا، مسافر خارج البلاد وقت وقوع الحادث.

خارج البلاد.. موقف مالك مصحة علاج الإدمان بمدينة بنها

وأشارت المصادر إلى أن هناك شخصًا يحمل توكيلًا رسميًا عن مالك المصحة بمدينة بنها ويتولى مهام المدير المالي والمشرف على إدارة المصحة، وقد تم ضبطه لكونه المسؤول عن الواقعة.



وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

السيطرة على حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بنها

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان.



وأسفر الحريق عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين باختناق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغا بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان ببنها.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق.

