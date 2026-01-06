خارج البلاد، موقف مالك مصحة الأمان لعلاج الإدمان بمدينة بنها

الثلاثاء 06 يناير 2026
حوادث

تطورات حريق مصحة الأمان لعلاج الإدمان بمدينة بنها

تطورات حريق مصحة
تطورات حريق مصحة علاج الادمان بنها
كشفت مصادر، أن مالك مصحة الأمان لعلاج الإدمان بمدينة بنها، التي اندلع بها حريق هائل أمس، وأسفر عن مصرع وإصابة 14 شخصًا، مسافر خارج البلاد وقت وقوع الحادث.

 

تجمعوا أمام المشرحة، الحزن يخيم على أهالي ضحايا حادث مصحة إدمان بنها انتظارًا لتسلم الجثامين

ننشر أسماء مصابي حريق مصحة علاج الإدمان في بنها

 خارج البلاد.. موقف مالك مصحة علاج الإدمان بمدينة بنها

وأشارت المصادر إلى أن هناك شخصًا يحمل توكيلًا رسميًا عن مالك المصحة بمدينة بنها  ويتولى مهام المدير المالي والمشرف على إدارة المصحة، وقد تم ضبطه لكونه المسؤول عن الواقعة.
 

وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

السيطرة على حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بنها 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان.


وأسفر الحريق عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين باختناق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغا بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان ببنها.


وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق.

