عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة

أعلنت القوات المسلحة أن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية وأسرهم يقوم بصرف التعويض المادى الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من الصندوق من القوات المسلحة بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة الشهيد والمصاب طبقًا لنسبة العجز، مشيرة إلى أن المستفيد من أسرة الشهيد هم ( الأب - الأم - الزوجة - الأبناء ) والمصاب نفسه، وفى حالة وفاة المصاب يتم الصرف للورثة ( الأب - الأم - الزوجة - الأبناء).

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن ضم شهداء ومصابى الحروب السابقة من القوات المسلحة فى (حرب 1948- حرب اليمن – حرب 1956- حرب الاستنزاف - حرب 1973 ) للفئات المستحقة للتعويض المادى عرفانًا بتضحياتهم للوطن.

القوات المسلحة تحدد آليات تواصل أسر الشهداء والمصابين للحصول على مستحقاتهم

وأضافت: فى إطار حرص القوات المسلحة على الاستدلال على المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية من الحروب السابقة المشار إليها، ولم يتم صرف التعويض المادى الواجب صرفه لمرة واحدة حتى الآن لهم، يقوم المستفيد بالتواصل ومعه المستندات الدالة على الاستشهاد أو الإصابة مع الجهات التالية:

- جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب:

تليفون / 01035385835.

تليفون / 01102013550.

واتساب / 01050775397.



- قيادة قوات الدفاع الشعبى ( المستشار العسكرى بكل محافظة ).



- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم:

تليفون / 0222605398.

واتساب / 01128905227

