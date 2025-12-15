جريفولز إيجيبت تحصل على اعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)

18 حجم الخط

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة نحو تحسين قطاع الرعاية الصحية وتحقيق الإكتفاء الذاتى من الأدوية المشتقة من البلازما ودعم الإقتصاد الوطنى، أعلنت شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، وهى شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها بالشراكة بين الحكومة المصرية من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة جريفولز العالمية الرائدة فى مجال الأدوية المشتقة من البلازما والحلول الصحية المبتكرة، عن حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) والتى تشمل عمليات التبرع بالبلازما والفحوصات المعملية وسلاسل التبريد ونقل البلازما.

كما تم إدراج البلازما المصرية ضمن الملف الرئيسى للبلازما فى أوروبا، وبذلك تصبح جريفولز إيجيبت أول شركة تحصل على الاعتماد الأوروبى خارج الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهو ما يؤكد على إتباعها معايير الجودة العالمية ويعزز تواجدها الإقليمي والعالمى.

تعزيز قطاع الرعاية الصحية المصرى

وبذلك أصبحت جمهورية مصر العربية أول مركز إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يمتلك منصة متكاملة لتوطين صناعة مشتقات البلازما، تبدأ من مرحلة التجميع وصولًا إلى تصنيع المنتج الدوائي النهائى.

وفى هذا السياق، أشار رئيس مجلس إدارة شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، إلى أن الحصول على هذا الاعتماد الذى يعد تتويجًا للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة على مدار الخمس سنوات الماضية، مؤكدًا أن إستراتيجية الشركة تحرص على تعزيز قطاع الرعاية الصحية المصرى من خلال ضمان إستدامة توفير الأدوية المشتقة من البلازما للمرضى.

وأضاف: "بفضل التزام متبرعينا ووعى الشعب المصرى بأهمية المشروع، تمكنا من تحقيق الإكتفاء الذاتى المحلى بنسبة ١٠٠% في الألبومين البشرى وعوامل التجلط والجلوبيولين المناعى والتى تعد من العلاجات الأساسية التى تحسن جودة حياة آلاف المرضى فى العديد من الأمراض النادرة والمزمنة لتصبح مصر الدولة السادسة عالميًا التى تحقق الاكتفاء الذاتى فى هذا المجال الحيوى".

مركز بلازما لوجيستى يعمل آليًا بالكامل

واستكمالا لمنصة تصنيع البلازما المتكاملة، تم البدء فى عمليات التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من مصنع مشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلى فى عام ٢٠٢٦ لنفس المرحلة والتي تشمل مركز بلازما لوجيستى يعمل آليًا بالكامل، ومعمل مركزى للفحص ومخزن للمنتجات الدوائية النهائية.

