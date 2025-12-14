الأحد 14 ديسمبر 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي "كليوباترا - 2025" (صور)

القطع المشاركة في
القطع المشاركة في التدريبات
انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى " كليوباترا - 2025 " والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية، وبمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية.

وياتي ذلك فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلًا من مصر وفرنسا. 

ويشهد التدريب العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد مفاهيم العمل المشترك، كذلك التخطيط لإدارة أعمال بحرية مشتركة والتدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية بما يسهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.  

ويأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لدعم وتعزيز علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية

