السبت 27 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الأكاديمية العسكرية تشكل مجلسًا علميًا برئاسة "الأزهري" لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراه

 استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وذلك لرئاسة المجلس العلمى المشكل لمناقشة الجوانب العلمية والدينية واللغوية للملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراه من أبناء المؤسسة الدينية المصرية ضمن المستوى الدراسي المتقدم لصقل الجوانب العلمية والمعرفية التخصصية لديهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للارتقاء بالمستوى العلمي بين أبناء الوطن. 

 

ويأتي تشكيل هذا المجلس تأكيدًا لرسالة الأكاديمية العسكرية المصرية فى إعداد كوادر علمية متميزة ودعم مسارات الدراسات العليا والمتقدمة بما يسهم فى خدمة الوطن فى كافة المجالات بالتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة. 

