الأكاديمية العسكرية تشكل مجلسًا علميًا برئاسة "الأزهري" لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراه

18 حجم الخط

استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وذلك لرئاسة المجلس العلمى المشكل لمناقشة الجوانب العلمية والدينية واللغوية للملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراه من أبناء المؤسسة الدينية المصرية ضمن المستوى الدراسي المتقدم لصقل الجوانب العلمية والمعرفية التخصصية لديهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للارتقاء بالمستوى العلمي بين أبناء الوطن.

ويأتي تشكيل هذا المجلس تأكيدًا لرسالة الأكاديمية العسكرية المصرية فى إعداد كوادر علمية متميزة ودعم مسارات الدراسات العليا والمتقدمة بما يسهم فى خدمة الوطن فى كافة المجالات بالتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.