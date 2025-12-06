أم كلثوم ألهمت أمة فماذا ستفعل الست منى زكي؟!

الفن وسنينه

حالة من الجدل الواسع وغير المسبوق أثارها وما زال البرومو الدعائي النهائي لفيلم الست، الذي أُطلق منذ أيام قلائل عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم، بطولة النجمة منى زكي وبمشاركة كوكبة من النجوم منهم كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ومحمد فراج ونيللي كريم وأمينة خليل وسيد رجب وأحمد داود وآسر ياسين وأحمد خالد صالح..

تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، والمقرر طرحه بمصر والدول العربية يوم 10 من الشهر الجاري، والذي جاء عبارة عن لقطات أرشيفية بالأبيض والأسود مع مثيلاتها بالألوان وعبارات براقة منها امرأة ألهمت أمة، إنها خارج الزمن وغيرها.

وهذه الحالة تصاحب الفيلم وبطلته مع بدء الإعلان عنه كمشروع سينمائي قبل أكثر من عام ونصف، حيث قال أغلب المنتقدين للفيلم على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض النقاد إن منى زكي بعيدة كل البعد عن أم كلثوم، من حيث الشكل وقوة ونبرة الصوت، وهو نفس رأي من هاجموا البرومو والملصق الدعائي للفيلم مؤخرا ووصفوه بالضعف وعدم الترابط وأشفقوا على منى من هذه المغامرة الخطيرة غير المحسوبة والتي قد تسحب من رصيد نجاحاتها السابقة كثيرًا!

وذلك في حين أن عددًا غير قليل من الفنانين وصناع الفن والنقاد أعربوا عن تعاطفهم مع الفيلم ومنى زكي، وأجمعوا على أن منى تمتلك من الموهبة والخبرة ما يجعلها تقدم شخصية ثومة بكل حرفية وإتقان، يشاركها كاتب متميز ومخرج رائع ونخبة من ألمع النجوم، كما استنكروا حملة الهجوم على منى والفيلم قبل عرضه..

وطالبوا بتأجيل إصدار الأحكام المسبقة والانتظار حتى طرحه بدور العرض، ومن هؤلاء صابرين التي تعد أبرز وأقدر من جسد شخصية كوكب الشرق في المسلسل الناجح أم كلثوم قبل أكثر من 25 عاما، إلهام شاهين، عباس أبو الحسن، السيناريست مدحت العدل، المخرج خالد جلال، الناقدة

ماجدة موريس، حمزة العيلي.

أما منى زكي نفسها فقد خرجت عن صمتها أخيرًا، وعلقت على حملة الهجوم ضد الفيلم على هامش الندوة التي أقيمت للفيلم، مع عرضه العالمي لأول مرة بمهرجان مراكش السينمائي بالمملكة المغربية، حيث تساءلت عن سبب هذه الحملة قبل عرض الفيلم الذي اعتبرته من أصعب التحديات الفنية في مشوارها الفني، والذي لم تكن لتقبله لولا المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، الذي شطح به الخيال وخانه التوفيق تمامًا عندما صرح بالندوة بأن عمل فيلم عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أسهل من فيلم الست عن أم كلثوم! ولنا وقفة معه في مناسبة أخرى إن شاء الله.

350 مليون جنيه

فيلم الست تجاوزت تكلفته الـ 7 ملايين دولار أي نحو 350 مليون جنيه مصري، وبهذا يعد من أعلى الأفلام العربية تكلفة هذا العام بعد 7 Dogs للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والمشروع لكريم عبد العزيز أيضًا بـ 10 ملايين دولار، واستغرق تصويره 6 أشهر في العديد من الأماكن منها الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، سينما أوديون بوسط القاهرة، شقق.

الفيلم تم تصويره بأحدث التقنيات والاستعانة بفريقي تصوير وماكياج وتجميل عالميين. وهو يتناول كما يذكر مؤلفه أحمد مراد أسرار وتفاصيل إنسانية وحياتية مثيرة لم يتم تناولها في الأعمال السابقة التي قدمت عن كوكب الشرق، من قبل كمسلسل أم كلثوم وفيلم كوكب الشرق.

شخصياته الفيلم الرئيسية هي سيد رجب في دور الشيخ إبراهيم البلتاجي والد أم كلثوم، محمد فراج شاعر الشباب أحمد رامي، أحمد خالد صالح في دور الشيخ خالد البلتاجي الشقيق الأكبر لثومة، تامر نبيل في دور الموسيقار محمد القصبجي..

أما عن باقي الشخصيات ضيوف الشرف في الفيلم، فمنهم شريف باشا صبري خال الملك فاروق ويجسده كريم عبد العزيز، الرئيس جمال عبد الناصر ويجسده عمرو سعد، الملكة نازلي وتقوم بدورها نيللي كريم، كما يلعب أحمد حلمي دور أحد كبار الضباط في هذه الحقبة التاريخية.

مخرج الفيلم مروان حامد صرح أن سبب اختياره منى زكي لشخصية كوكب الشرق يعود إلى موهبة منى الاستثنائية وقدرتها الكبيرة على تقديم أي شخصية، وهي خضعت لمدة عام كامل حتى قبل الإعلان عن الفيلم لتدريبات مكثفة على الصوت والغناء والحركة واللهجة والنتيجة ستشاهدونها عند عرض الفيلم.. الست إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة وصندوق بيج تايم السعودي وسينرجي فيلمز وفيلم سكوير.

التحدي الأكبر

في رأيي المتواضع أن النجمة منى زكي التي وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا من النضج والإبداع الفني في السنوات الأخيرة، بأعمال رائعة مثل لعبة نيوتن وتحت الوصاية وفيلم رحلة 404، وهو ما يؤهلها إلى تجسيد أصعب الشخصيات وأكثرها تحديا..

وها هي ذي تخوض مغامرة وأكبر تحدٍّ فني في مشوارها بفيلم الست عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم، تلك الشخصية الصعبة والثرية جدا والتي تعيش في وجدان وذاكرة الملايين من الجماهير في مصر والوطن العربي والعالم، وهو ما يزيد من صعوبتها مثل شخصية العندليب عبد الحليم حافظ التي لم يفلح حتى الآن أحد في تجسيدها رغم العديد من المحاولات.

وهو ما جعل منى تصرح بأنها تفاجأت بترشيحها لشخصية ثومة، ورأت في البداية أنها لا تليق عليها، ولكن نجح المخرج مروان حامد في إقناعها بعد ذلك.

بعيدًا عن الانتقادات وإطلاق الأحكام المسبقة المتسرعة، دعونا ننتظر عرض الفيلم بعد 4 أيام من الآن لنرى ثم نحكم على هذه التجربة والتحدي الكبير للنجمة منى زكي، فهل ستنجح فيه وتقفز به إلى قمة النجومية في الوطن العربي، أم لن توفق مثلما حدث عندما جسدت شخصية الأسطورة سعاد حسني في مسلسل السندريلا قبل 20 عامًا، وستسحب هذه التجربة من رصيدها الفني الحافل بالنجاحات والتحديات؟!

