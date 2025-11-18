الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
محافظ أسوان يتفقد مستشفى الرمد ويطمئن على جودة الخدمات الطبية والعلاجية (صور)

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مستشفى الرمد، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة أميرة كرار مديرة المستشفى.

محافظ أسوان يشكر إدارة المستشفى 

قدم محافظ أسوان شكره لإدارة المستشفى على المجهود الذى يتم بذله لتقديم الخدمات المتنوعة بشكل متميز للمواطن الأسوانى، وذلك ضمن الصروح الطبية المدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل التى تم التشغيل الرسمى لها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقًا لموافقة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار على نفس المستوى من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالجودة والكفاءة العالية المطلوبة.

وحرص محافظ أسوان على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين المتواجدين والمترددين على المستشفى، مكلفًا المسئولين بسرعة تلبيتها ووضع الحلول العاجلة لها.

واستمع المحافظ إلى مكونات وأقسام مستشفى الرمد، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى 11 سريرا للقسم الداخلى وغرف الفندقة والاقتصادى والملاحظة والعزل، و3 غرف للعمليات، والعيادات الخارجية، وقسم للأشعة التخصصية، والمعمل، والصيدلية، والعديد من الأجهزة الطبية الحديثة، ويقدم المستشفى خدمات عديدة فى مجال طب وجراحة العيون، وعمليات جراحات المياه البيضاء والجولكوما والعمليات الصغرى.

 

