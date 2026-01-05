مؤشرات الحصر العددي، محمد هلال يقترب من حسم مقعد الدائرة الثالثة بنصر النوبة في أسوان

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية في محافظة أسوان الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها المرشحون المتنافسون باللجنة بالدائرة الثالثة ومقرها مركز نصر النوبة، بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أسوان.

الأصوات الصحيحة والباطلة

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 81745 ناخبا، وإجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 19196 ناخبا، وإجمالى عدد الأصوات الباطلة نحو 457 صوتا، وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة نحو 18739.

وحصل المرشح محمد هلال، على 10330 صوتًا، والمرشح شعبان حسن، على 8409 أصوات.

