محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات انهيار عقار بحي الجمرك

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، تداعيات بلاغ يفيد بانهيار عقار كائن بشارع ابن الفرات، المتفرع من شارع قصر رأس التين، بنطاق حي الجمرك، وذلك فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية، وقوات الحماية المدنية، إلى موقع الحادث، حيث تم تأمين المنطقة بالكامل، وفصل التيار الكهربائي والغاز والمياه عن العقار، مع وضع الحواجز اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة والعقارات المجاورة.

وأوضحت المعاينة الأولية أن العقار يحمل رقم (36) شارع ابن الفرات، ويتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وهو خالٍ من السكان، وصادر له قرار هدم كلي رقم (112) لسنة 2003.

وقد تبين انهيار العقار بالكامل دون وقوع أي إصابات بشرية، كما أسفر الحادث عن سقوط اجزاء من العقار على سيارة بالشارع دون مصابين. وتم فتح الطريق وإزالة كافة الأجزاء العالقة.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار المتابعة الميدانية للموقف على مدار الساعة، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية الأرواح.

