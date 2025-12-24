لإنقاذه من الاختناق، رجال الإسعاف ينجحون في إمداد مواطن بالأكسجين أسفل أنقاض منزله بأسيوط

18 حجم الخط

شهدت هيئة الإسعاف المصرية حراكا مكثفا لمئات من أطقمها الإسعافية بعدد من محافظات الجمهورية، استجابةً لعدد كبير من البلاغات والاستغاثات الطارئة، حيث تعاملت أطقم هيئة الإسعاف المصرية مع حادث انهيار عقار سكني بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، والذي لعبت خلاله دورًا حاسمًا في إنقاذ رب أسرة كان محتجزًا أسفل الأنقاض.

وجود رب الأسرة عالقًا في موقع شديد الخطورة أسفل العقار المنهار



وبعد نجاح قوات الحماية المدنية وأطقم الإسعاف في إنقاذ جميع أفراد الأسرة، تبيّن وجود رب الأسرة عالقًا في موقع شديد الخطورة أسفل العقار المنهار، ما استدعى التعامل بحذر بالغ خلال عمليات الحفر، خاصة مع تعرضه للاختناق نتيجة الأتربة الكثيفة المتصاعدة، وبقاء جزء من العقار قائمًا ومهددًا بالانهيار.

إمداد المواطن بالأكسجين باستخدام أسطوانات الأكسجين المحمولة

وعلى الفور، قامت أطقم الإسعاف بإمداد المواطن بالأكسجين باستخدام أسطوانات الأكسجين المحمولة، عبر فتحة ضيقة بين أنقاض المنزل، في تدخل دقيق وسريع أسهم في الحفاظ على حياته، ومكن قوات الحماية المدنية من استكمال أعمال الحفر والانتشال في سباق مع الزمن، خشية تداعي باقي أجزاء العقار.



وأسفرت الجهود المشتركة بين رجال هيئة الإسعاف المصرية وقوات الحماية المدنية عن إنقاذ جميع أفراد الأسرة وهم على قيد الحياة، في تأكيد جديد على جاهزية فرق الطوارئ، وتكامل الجهود لحماية أرواح المواطنين في مختلف الظروف.

