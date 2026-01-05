محافظ الدقهلية: 11359 خدمة طبية وعلاجية وتثقيفية من القوافل الطبية المجانية خلال ديسمبر

18 حجم الخط

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته الدائمة لأعمال القوافل الطبية والعلاجية المجانية، والتي تقام بقرى مراكز المحافظة تباعًا وفقا للأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وقدمت 11359 خدمة طبية وعلاجية وتثقيفية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وشدد محافظ الدقهلية على أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج لتوافر إمكانيات خاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وأكد على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

ومن جهته أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار شهر ديسمبر الماضي، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، قدمت 11.359 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال 5 قوافل طبية إلى جانب 5 فوافل توعوية، بقريتي قراش، وجاليا الأولى مركز بلقاس، وقريتي كفر المحمدية، والقيطون مركز ميت غمر، وابو نور الدين بجمصه.

استفاد منها، 11359 ألف شخص

واستفاد منها، 11359 ألف شخص، بالكشف والعلاج، في مختلف التخصصات الطبية، وشملت، 1157 باطنة، 1238 أطفال، 711 جلدية، 335 أسنان، 633 عظام، 438 رمد، 405 جراحة عامة، 544 نسا وتنمية أسرة، 889 معمل الدم، 256 معمل الطفيليات، 31 خلع أسنان، 41 أشعة سينية، موجات صوتية 486، الكشف المبكر 790، 5 ندوات تثقيفية استفاد منها 3377، وعلاج على نفقة الدولة 3 حالات، وإحالة للمستشفيات 25.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.