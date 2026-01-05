تحرير 22 مخالفة لمحال مخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة بالجيزة

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الجيزة في تحرير 22 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لـ ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

غلق 3 محال شهيرة مخالفة بحدائق الأهرام

وكانت محافظة الجيزة شنت حملة بحدائق الأهرام، أسفرت عن رفع 250 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية وتنفيذ قرارات غلق وتشميع 3 محلات شهيرة مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحقيق الانضباط وعدم السماح بالتعدي علي الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.



محافظة الجيزة

وضبطت مديرية التموين بمحافظة الجيزة بقيادة هالة غريب رئيسة المديرية 24 طن من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر ودون إشراف طبي بيطري بمدينة كرداسة وختم مقلد.

حيث قام المدير المسئول باستخدامه لتضليل جمهور المستهلكين، وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

وتمت مصادرة المضبوطات وضبط المدير المسئول عن محل جزارة الذي تبين أنه بدون رخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

