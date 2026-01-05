الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 22 مخالفة لمحال مخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة بالجيزة

غلق محلات مخالفة
غلق محلات مخالفة لقرار الغلق في الجيزة،فيتو
18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الجيزة في تحرير 22 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لـ ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

غلق 3 محال شهيرة مخالفة بحدائق الأهرام

وكانت محافظة الجيزة شنت حملة بحدائق الأهرام، أسفرت عن رفع 250 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية وتنفيذ قرارات غلق وتشميع 3 محلات شهيرة مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحقيق الانضباط وعدم السماح بالتعدي علي الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.


محافظة الجيزة

وضبطت مديرية التموين بمحافظة الجيزة بقيادة هالة غريب رئيسة المديرية 24 طن من اللحوم البلدية  مذبوحة خارج المجازر ودون إشراف طبي بيطري بمدينة كرداسة وختم مقلد. 

حيث قام المدير المسئول باستخدامه لتضليل جمهور المستهلكين، وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة. 

وتمت مصادرة المضبوطات وضبط المدير المسئول عن محل جزارة الذي تبين أنه بدون رخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

txt

أخبار الحوادث اليوم.. سقوط عصابة للنصب بزعم توفير تذاكر طيران ورحلات دينية.. غلق مصنع مياه معدنية «بير سلم» بالجيزة.. وتفاصيل حريق مصنع بأكتوبر

txt

غلق مصنع مياه معدنية «بير سلم» خلال حملة أمنية بالجيزة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالجيزة لترشيد استهلاك الكهرباء النيابة العامة

الأكثر قراءة

نيجيريا تكتسح موزمبيق برباعية وتتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا 2025

إصابة 5 أطفال بعقر كلب ضال بقرية أشمون الرمان في الدقهلية

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وفرص لأمطار خفيفة على مدينتين

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا بعد هدف محمد صلاح في مرمى بنين

كأس أمم أفريقيا، تشكيل مباراة نيجيريا ضد موزمبيق في ثمن النهائي

عمرو أديب يبرز ملف "فيتو" عن سفريات وزراء حكومة مدبولي خلال 2025

موعد وتوقيت مباراة منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

فابيو كانافارو: الأهلي يحظى بمكانة تاريخية والجميع يعرفها وشرف لي زيارته (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النجوم في المنام وعلاقتها بتحقيق النجاح في العمل

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية