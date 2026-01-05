نصائح تساعد على الحفاظ على وزنك طوال الشتاء

18 حجم الخط

نصائح تساعدك على الحفاظ على وزنك، في فصل الشتاء تزداد الشكوى لدى كثير من النساء والرجال من زيادة الوزن، حيث تميل الشهية للارتفاع، ويقل معدل الحركة، ويزداد الاعتماد على الأطعمة الدسمة والمشروبات الساخنة المحلاة.



أسرار الحفاظ على وزنك دون زيادة طوال الشتاء

كما يلعب الطقس البارد دورًا نفسيًا وجسديًا في تغيير العادات اليومية، ما يجعل الحفاظ على الوزن تحديًا حقيقيًا. لكن الخبر الجيد أن زيادة الوزن في الشتاء ليست أمرًا حتميًا، ويمكن السيطرة عليها باتباع مجموعة من النصائح الصحية المتوازنة دون حرمان أو ضغط نفسي، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



فهم سبب زيادة الوزن في الشتاء

قبل تطبيق أي نصائح، من المهم فهم الأسباب التي تؤدي لزيادة الوزن في هذا الفصل. انخفاض درجات الحرارة يجعل الجسم يطلب طاقة إضافية للشعور بالدفء، فيُترجم ذلك إلى رغبة أكبر في تناول الطعام، خاصة الكربوهيدرات والسكريات. إضافة إلى ذلك، تقل ساعات التعرض للشمس، ما يؤثر على الحالة المزاجية ويزيد من الميل للأكل العاطفي. كما أن قصر النهار وبرودة الجو يقللان من الرغبة في ممارسة الرياضة أو حتى المشي.





تنظيم الوجبات وعدم إهمال الإفطار

إهمال وجبة الإفطار في الشتاء من الأخطاء الشائعة، اعتقادًا بأنها تقلل السعرات الحرارية. في الواقع، الإفطار الصحي يساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي ويقلل من نوبات الجوع الشديدة لاحقًا. يُنصح بتناول إفطار يحتوي على البروتين مثل البيض أو الزبادي، مع مصدر للألياف كالشوفان أو الخبز الأسمر، ما يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول ويمنع الإفراط في الأكل.





التركيز على الشوربات الصحية

الشوربة من أفضل الأطعمة في فصل الشتاء، لكنها قد تكون سلاحًا ذا حدين. الشوربات الكريمية الغنية بالزبدة والقشدة ترفع السعرات الحرارية بشكل كبير، بينما الشوربات المصنوعة من الخضروات أو العدس أو الشوفان تساعد على الشعور بالدفء والشبع دون زيادة الوزن. تناول طبق شوربة خفيف قبل الوجبة الرئيسية يقلل كمية الطعام المتناولة لاحقًا.



الاعتدال في تناول المشروبات الساخنة

المشروبات الساخنة جزء أساسي من الشتاء، لكن الإفراط في تناولها مع السكر أو الكريمة يؤدي لزيادة الوزن دون شعور. يمكن استبدال المشروبات المحلاة بالأعشاب الطبيعية مثل الزنجبيل، القرفة، النعناع، واليانسون، فهي تمنح الدفء وتساعد على تحسين الهضم دون سعرات عالية. وعند شرب الشاي أو القهوة، يُفضل تقليل السكر تدريجيًا أو استبداله ببدائل طبيعية بكميات معتدلة.

الحفاظ على النشاط البدني رغم البرد

قلة الحركة من أهم أسباب زيادة الوزن في الشتاء. لا يشترط الذهاب إلى الجيم، بل يمكن ممارسة تمارين بسيطة في المنزل مثل تمارين الإطالة، اليوغا، أو المشي في المكان. حتى الأعمال المنزلية تُحسب نشاطًا بدنيًا إذا أُديت بانتظام. تخصيص 20 إلى 30 دقيقة يوميًا للحركة يُحدث فرقًا واضحًا في الحفاظ على الوزن وتحسين المزاج.

الانتباه للأكل العاطفي

الشتاء يرتبط لدى البعض بالمزاج المنخفض أو الشعور بالملل، ما يدفع للأكل دون جوع حقيقي. من المهم التفرقة بين الجوع الجسدي والجوع النفسي. عند الشعور بالرغبة في الأكل خارج أوقات الوجبات، يُنصح بتجربة شرب كوب ماء دافئ، أو الانشغال بنشاط محبب مثل القراءة أو التحدث مع صديقة. هذه الخطوة البسيطة تقلل من تناول السعرات غير الضرورية.

إنقاص الوزن بدون ريجيم

اختيار وجبات خفيفة صحية

الوجبات الخفيفة ضرورية خاصة في الأيام الباردة، لكن يجب اختيارها بعناية. الفواكه الشتوية مثل البرتقال، الجوافة، والتفاح غنية بالألياف والفيتامينات وتمنح إحساسًا بالشبع. المكسرات مفيدة أيضًا، لكن بكميات محدودة. كما يمكن تناول الزبادي مع القرفة أو العسل الطبيعي كبديل صحي للحلويات.

شرب الماء وعدم إهماله

قلة الإحساس بالعطش في الشتاء تجعل كثيرين يهملون شرب الماء، ما يؤثر على التمثيل الغذائي ويزيد الشعور بالجوع الكاذب. الحفاظ على شرب الماء بانتظام يساعد على ضبط الشهية وتحسين عملية الهضم. يمكن تناول الماء دافئًا أو إضافة شرائح الليمون أو الزنجبيل لتحفيز الشرب.

النوم الجيد وتنظيم اليوم

اضطراب النوم خلال الشتاء يؤثر بشكل مباشر على الهرمونات المسؤولة عن الجوع والشبع. السهر الطويل يزيد الرغبة في تناول السكريات والأطعمة الدسمة. لذلك، يُنصح بالنوم الكافي وتنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، ما ينعكس إيجابيًا على الوزن والطاقة العامة للجسم.

المرونة وعدم القسوة على النفس

أخيرًا، الحفاظ على الوزن في الشتاء لا يعني الحرمان أو الالتزام الصارم، بل يعتمد على التوازن والوعي. تناول وجبة محببة من حين لآخر لا يفسد النظام الغذائي، طالما يعود الشخص لعاداته الصحية بعدها. التعامل بلطف مع النفس يقلل من التوتر ويمنع نوبات الأكل المفرط.

أخيرًا، يمكن اجتياز فصل الشتاء دون زيادة في الوزن من خلال وعي بسيط بالعادات اليومية، واختيارات غذائية ذكية، وحركة مستمرة ولو بحدها الأدنى. الشتاء فرصة للعناية بالجسم من الداخل، وليس موسمًا لتراكم الوزن والشعور بالذنب.

