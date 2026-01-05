موعد وتوقيت مباراة منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

تمكن منتخب مصر من التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد تحقيق الفوز على نظيره بنين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات دور الستة عشر.

موعد مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا

ويلتقي منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا مع الفائز من مباراة كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو، والتي ستقام غدا الثلاثاء.

وستكون مباراة الفراعنة في ربع النهائي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا لأول مرة مع منتخب مصر

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في شباك بنين، ليسجل هدفه الثالث في كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك لأول مرة في مسيرته مع الفراعنة بالبطولة القارية خلال مشاركاته الخمسة في الكان.

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا

1- المغربي إبراهيم دياز (4 أهداف)

2- المصري محمد صلاح (3 أهداف)

3- المغربي أيوب الكعبي (3 أهداف)

4- المالي لاسين سينايوكو (3 أهداف)

5- الجزائري رياض محرز (3 أهداف)

تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم أفريقيا

وبهذا الفوز يتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ16.

أهداف مباراة مصر ضد بنين

وكان الوقت الأصلي من مباراة منتخب مصر وبنين انتهى بهدف لكل منهما، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي على شوطين، حيث تقدم منتخب مصر في الدقيقة 69 عن طريق مروان عطية ثم تعادل منتخب بنين في الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو.

ثم نجح ياسر إبراهيم في تسجيل هدف مصر الثاني في الدقيقة 7 من زمن الشوط الإضافي الأول بضربة رأس رائعة من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق مروان عطية تصل على رأس ياسر إبراهيم الذي سددها رائعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 123 ينجح محمد صلاح في خطف الهدف الثالث لمنتخب مصر من هجمة مرتدة لتنتهي المباراة 3-1 لصالح الفراعنة.

