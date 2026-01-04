وزير الرياضة: جاهزون لاستضافة كأس العالم والأولمبياد بدعم القيادة السياسية

18 حجم الخط

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية باتت تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، وعلى رأسها كأس العالم والألعاب الأولمبية، مشددًا على أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يعكس جاهزية حقيقية وشاملة على مستوى البنية التحتية والتنظيم.

بنية تحتية رياضية متكاملة تعكس جاهزية الدولة لاستضافة الأحداث الكبرى

وأوضح وزير الشباب والرياضة، في تصريحات نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تضم حاليًا أفضل مدينة أولمبية وأفضل قرية أولمبية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن أي متابع لتطور البنية التحتية الرياضية في البلاد يدرك حجم الطفرة الكبيرة التي تحققت، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تأتي ضمن نهضة شاملة تشهدها الدولة بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيارة وفد فيفا تؤكد المكانة الرياضية والسياسية لمصر

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المجلس التنفيذي للفيفا، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة للارتقاء بالرياضة وكرة القدم، سواء على مستوى التنظيم أو تطوير المنشآت والبنية الأساسية.

لقاء الرئيس السيسي مع وفد الفيفا رسالة ثقة ودعم للاستضافة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن لقاء وفد الفيفا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان شرفًا كبيرًا، واصفًا اللقاء بأنه اتسم بالودية والقرب من جميع أعضاء الوفد، وعلى رأسهم فابيو كانافارو، مدير كأس العالم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، موضحًا أن مصر كانت المحطة الثانية عالميًا في هذه الجولة، والأولى على مستوى قارة أفريقيا، من بين 27 دولة تم اختيارها، وهو ما يعكس ثقل مصر السياسي ومكانتها الرياضية وتاريخها الكبير.

انطباعات إيجابية ودعم رئاسي واضح لاستضافة كأس العالم

وأضاف صبحي أن الوفد خرج بانطباعات إيجابية للغاية، بدءًا من لقاء الرئيس السيسي، الذي شهد حوارًا موسعًا حول حسن الاستضافة ودعم القيادة السياسية لتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، وفي مقدمتها كأس العالم، مؤكدًا أن الرئيس أبدى اهتمامًا خاصًا بكرة القدم، لما تمثله من أهمية كبيرة في وجدان الشعب المصري، خاصة في ظل مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

