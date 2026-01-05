ياسر إبراهيم: سعيد بجائزة أفضل لاعب واعتبرها تتويجا لجهود الفريق

الإثنين 05 يناير 2026
علق ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر على تتويجه بجائزة رجل مباراة الفراعنة أمام بنين، في دور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا 2025، والتي حسمها منتخبنا الوطني لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات بعد المباراة: إنه سعيد بجائزة أفضل لاعب وإنه يعتبر الجائزة تتويج لمجهود الفريق بالكامل.

وتابع ياسر إبراهيم: كنا نعلم قوة منتخب بنين ولكن كان لديناإصرار علي تحقيق الفوز 

واختتم ياسر إبراهيم: سعداء بالتأهل لدور الثمانية ونستعد لمواجهة اي منتخب في الدور ربع النهائي.

منتخب مصر يتخطى بنين بثلاثية

وانتهت مباراة منتخب مصر أمام بنين بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري 

بهذا الفوز يتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور ال16 

إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1

و انتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخب مصر وبنين بهدف لكل منهما، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي على شوطين، حيث تقدم منتخب مصر في الدقيقة 69 عن طريق مروان عطية ثم تعادل منتخب بنين في الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو

ثم نجح ياسر إبراهيم في تسجيل هدف مصر الثاني في الدقيقة 7 من زمن الشوط الإضافي الأول بضربة رأس رائعة من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق مروان عطية تصل على رأس ياسر إبراهيم الذي سددها رائعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي الثاني ينجح محمد صلاح في خطف الهدف الثالث لمنتخب مصر من هجمة مرتدة لتنتهي المباراة 3-1 لصالح الفراعنة 

