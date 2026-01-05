الطب البيطري يفحص كلبا ضالا عقر طفلين بأوسيم

18 حجم الخط

شهدت محافظة الجيزة واقعة مؤسفة أسفرت عن إصابة طفلين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر تعرضهما لهجوم من كلب ضال بقرية بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.

تم نقل الطفلين على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين باشرت السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط الكلب الضال وحماية أهالي القرية من أي مخاطر محتملة.

حيث تمكنت قوات المباحث العامة بالتعاون مع الطب البيطري من ضبط الكلب وجار فحصه وأخذ عينة منه للتأكد من مدى إصابته بمرض السعار.

الإجراءات القانونية

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة اوسيم بشأن تعرض عدد من الأطفال لعقر كلب ضال بنطاق قرية بشتيل.

تم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى أوسيم العام لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

استدعاء مالك كلب عقر طفلة داخل كمبوند بالشيخ زايد لسماع أقواله

وعلي حاتب آخر، كانت نيابة الشيخ زايد أمرت باستدعاء مالك كلب عقر طفلة صغيرة داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالمدينة، في واقعة مؤسفة أسفرت عن إصابتها بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من أسرة الطفلة يفيد بتعرضها لهجوم مفاجئ من كلب شرس مملوك لأحد السكان داخل الكمبوند، ما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة في جسدها.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة الشيخ زايد إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، في حين باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة لمراجعة لحظة الهجوم وتوثيق ملابسات الواقعة.

