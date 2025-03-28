طبيبة تحرر محضرا ضد صاحبة كلب عقر زوجها في القاهرة

حررت طبيبة محضرا رسميا بقسم شرطة القاهرة الجديدة ضد صاحبة كلب عقر زوجها في الفخذ، استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت زوجة المصاب في المحضر، أن الكلب مملوك لإحدى السيدات التي تتركها طليقة دون ربط أو سيطرة، رغم تكرار الشكاوى السابقة من هجومها على السكان، خصوصًا الأطفال.

وأضافت أن المعتدية تنكر وقوع الحادث، زاعمة أن الإصابة مجرد "خدش"، رغم تأكيد تقرير المستشفى أنها عضة كلب.

تمت إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة للتحقيق.

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