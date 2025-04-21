قلب حياتي لجحيم، طالبة جامعية تروي تفاصيل ابتزازها على يد شاب بالشيخ زايد

"كنت فاكرة إننا مجرد أصدقاء على فيسبوك، لكنه قلب حياتي لجحيم"... بهذه الكلمات بدأت طالبة جامعية رواية تفاصيل مرعبة عن ابتزاز إلكتروني تعرّضت له، من شاب تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الطالبة قالت في التحريات إنها فوجئت بالشاب يبدأ في تهديدها بصور خاصة حصل عليها منها، مطالبًا إياها بالتنازل عن المحضر الذي كانت قد حررته ضده. وأضافت: "بعتلي رسائل تهديد كتير.. حاول يرهبني علشان أتنازل، بس أنا رفضت.. وقلت له مش هسيب حقي".

الضحية أكدت أنها رفضت التفاوض معه أو الخضوع لضغوطه، بل قامت بجمع كل الرسائل التي تلقتها منه، سواء عبر فيسبوك أو عبر هاتفها الشخصي، وقدمتها كأدلة رسمية في المحضر الذي حررته.

وأضافت أيضا: إن المتهم لم يكتف بتهديدها مباشرة، بل وصل به الأمر إلى الاتصال بصديقاتها ومحاولة تشويه سمعتها بينهن، قائلة: "كأنه مش عايز يبتزني وبس، ده كان عايز يهد حياتي كلها".

وأوضحت أن النيابة العامة في الجيزة استدعتها للاستماع إلى أقوالها، بعد أن بدأت التحريات تكشف تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن المتهم، ويدعى "ع.م.إ"، طالب جامعي ويقيم بمدينة الشيخ زايد، أرسل لها رسائل مليئة بالسب والقذف والتهديد.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.