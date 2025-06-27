عقر 11 شخصًا، لجنة بيئية وصحية تتفقد مصابي هجوم كلب ضال بالغربية (صور)

شهدت قرية إبيار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية تحركًا عاجلًا من لجنة مشتركة ضمت مسؤولي الطب البيطري، والبيئة، والصحة العامة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقرية، وذلك عقب واقعة تعرض خلالها 11 شخصًا، بينهم أطفال في المرحلة الابتدائية وكبار سن، لإصابات متعددة إثر هجوم كلب ضال مفترس.

وضمَّت اللجنة كلًا من فاروق البرادعي رئيس الوحدة المحلية بإبيار، والدكتورة هالة رفعت رئيس قسم الإرشاد بالطب البيطري بـ كفرالزيات، ورنا البلتاجي رئيس قسم الصحة العامة، ومحمود عبدالله مسئول البيئة، وتابعت أعمالها تحت إشراف عادل داود رئيس مدينة كفرالزيات، والدكتور جمال الديهى مدير إدارة الطب البيطري بكفرالزيات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

قامت اللجنة بزيارة عدد من المصابين بقرية إبيار للاطلاع على حالتهم الصحية والاستماع إلى شهاداتهم حول الواقعة، مع التأكيد على انتظام حصولهم على الأمصال الوقائية ضد العقر. كما تم إجراء جولات ميدانية تفقدت خلالها اللجنة عددًا من شوارع القرية، أبرزها شارع سيدي نعنوش، ودوار الشيخ، وشارع العمري، وخلف مركز شباب إبيار، وهي المواقع التي شهدت تكرار هجمات الكلاب الضالة على المارة وحتى داخل المنازل.

وروى المصابون معاناتهم للجنة، حيث تعرضوا لجروح قطعية وسحجات، استدعت في بعض الحالات إجراء عمليات خياطة طبية. وأكد الأهالي أن الكلب هاجمهم بشكل مفاجئ، واقتحم منازلهم، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان وخاصة الأطفال.

وخلال الجولة، شددت اللجنة على ضرورة التخلص الآمن من القمامة، خاصة المخلفات التي تحتوي على بقايا اللحوم والدواجن، والتي تُعد أحد أسباب جذب الكلاب الضالة. كما أوصت بعدم إلقاء هذه المخلفات في الترع والمصارف، لما لذلك من آثار خطيرة على الصحة العامة والبيئة.

يُذكر أن غرفة طوارئ مديرية الصحة بالغربية كانت قد تلقت بلاغًا من مستشفى إبيار المركزي، يفيد باستقبال 11 مصابًا من أعمار مختلفة، تعرضوا للعقر من كلب ضال، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وصرف الأمصال الوقائية، لحين استقرار حالاتهم الصحية.

وتتابع الجهات المعنية جهودها لرصد الكلاب الضالة بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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