الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عقر 11 شخصًا، لجنة بيئية وصحية تتفقد مصابي هجوم كلب ضال بالغربية (صور)

لجنة بيطرية وبيئية
لجنة بيطرية وبيئية وصحية تتفقد مصابي هجوم كلب ضال بالغربية

شهدت قرية إبيار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية تحركًا عاجلًا من لجنة مشتركة ضمت مسؤولي الطب البيطري، والبيئة، والصحة العامة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقرية، وذلك عقب واقعة تعرض خلالها 11 شخصًا، بينهم أطفال في المرحلة الابتدائية وكبار سن، لإصابات متعددة إثر هجوم كلب ضال مفترس.

رئيس مياه الغربية: خط مياه الجلاء بالمحلة ضمن خطة الإحلال والتجديد وجارٍ عملية الإصلاح (صور)

خلافات بسبب الميراث تنتهي بجريمة مأساوية، مصرع سيدة على يد شقيقها في الغربية

وضمَّت اللجنة كلًا من فاروق البرادعي رئيس الوحدة المحلية بإبيار، والدكتورة هالة رفعت رئيس قسم الإرشاد بالطب البيطري بـ كفرالزيات، ورنا البلتاجي رئيس قسم الصحة العامة، ومحمود عبدالله مسئول البيئة، وتابعت أعمالها تحت إشراف عادل داود رئيس مدينة كفرالزيات، والدكتور جمال الديهى مدير إدارة الطب البيطري بكفرالزيات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

قامت اللجنة بزيارة عدد من المصابين بقرية إبيار للاطلاع على حالتهم الصحية والاستماع إلى شهاداتهم حول الواقعة، مع التأكيد على انتظام حصولهم على الأمصال الوقائية ضد العقر. كما تم إجراء جولات ميدانية تفقدت خلالها اللجنة عددًا من شوارع القرية، أبرزها شارع سيدي نعنوش، ودوار الشيخ، وشارع العمري، وخلف مركز شباب إبيار، وهي المواقع التي شهدت تكرار هجمات الكلاب الضالة على المارة وحتى داخل المنازل.

وروى المصابون معاناتهم للجنة، حيث تعرضوا لجروح قطعية وسحجات، استدعت في بعض الحالات إجراء عمليات خياطة طبية. وأكد الأهالي أن الكلب هاجمهم بشكل مفاجئ، واقتحم منازلهم، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان وخاصة الأطفال.

وخلال الجولة، شددت اللجنة على ضرورة التخلص الآمن من القمامة، خاصة المخلفات التي تحتوي على بقايا اللحوم والدواجن، والتي تُعد أحد أسباب جذب الكلاب الضالة. كما أوصت بعدم إلقاء هذه المخلفات في الترع والمصارف، لما لذلك من آثار خطيرة على الصحة العامة والبيئة.

يُذكر أن غرفة طوارئ مديرية الصحة بالغربية كانت قد تلقت بلاغًا من مستشفى إبيار المركزي، يفيد باستقبال 11 مصابًا من أعمار مختلفة، تعرضوا للعقر من كلب ضال، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وصرف الأمصال الوقائية، لحين استقرار حالاتهم الصحية.

وتتابع الجهات المعنية جهودها لرصد الكلاب الضالة بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

رئيس مياه الغربية: خط مياه الجلاء بالمحلة ضمن خطة الإحلال والتجديد وجارٍ عملية الإصلاح (صور)

خلافات بسبب الميراث تنتهي بجريمة مأساوية، مصرع سيدة على يد شقيقها في الغربية

حريق هائل يلتهم محل أدوات صحية أسفل برج سكني في طنطا (صور)

توقف قلبها أثناء العمل منذ عامين، جامعة طنطا تنعى الطبيبة “نشوة عاطف”

الأكثر قراءة

4015 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة

مصرع شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري بسبب قطعة أرض زراعية غرب الأقصر

بعد موافقة إسكان النواب، موعد انتهاء عقود الإيجار القديم الحالية

نتائج مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات مونديال الأندية 2025

وزير السياحة يعتمد الضوابط الجديدة لرحلات العمرة موسم 1447 هـ

أول تشخيص لإصابة سالم الدوسري أمام باتشوكا وموقفه من مواجهة مانشستر سيتي بمونديال الأندية

التفاصيل الكاملة لإصابة الفنانة جميلة عزيز بقطع في شبكية العين

القاهرة على صفيح ساخن، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة ووقتها

تفسير رؤية الحرامي في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 27 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية