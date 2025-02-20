كلب ضال يعقر 10 أشخاص والطب البيطري يتحفظ عليه لفحصه

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بالمحافظة من التحفظ على كلب ضال عقر 10 أشخاص بدائرة قسم شرطة العمرانية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري نقل الكلب لفحصه بمديرية الطب البيطري بالجيزة.



وذلك عقب أن ورد بلاغ لمباحث الجيزة، يفيد عقر كلب لعدد من الأشخاص.



تبين من خلال الاستماع لأقوال المصابين، أن كلبًا ضالًّا عقرهم مؤكدًا ذلك بعض شهود العيان وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كلب ضال يعقر 23 شخصا بمنطقة منشأة ناصر

وعلي جانب آخر كان قد أصيب 23 شخصًا؛ هاجمهم كلب مفترس أثناء سيرهم بأحد شوارع منطقة الدويقة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مستشفى الحميات بوصول 23 شخصًا مصابين بجروح متفرقة، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين عقر كلب ضال لهم أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة الدويقة، وتم إعطاؤهم المصل اللازم.

وبالبحث عن الكلب الضال تبين قيام الأهالي بقتله، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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