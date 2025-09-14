الأحد 14 سبتمبر 2025
النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في مصرع طفلة بسبب عقر كلب بكمبوند بأكتوبر

مصرع طفل
مصرع طفل

طلبت نيابة الجيزة تقرير الطب الشرعي في مصرع طفلة متأثرة بإصابتها، بعدما عقرها كلب داخل كمبوند بمدينة 6 أكتوبر

 

مصرع طفلة عقرها كلب في أكتوبر 

 

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت إخطارا من المستشفى باستقباله طفلة مصابة بإصابات بالغة إثر عقر كلب لها داخل كمبوند بمدينة أكتوبر. 

 

وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة تبين إصابة طفلة تبلغ من العمر (6 سنوات) بعقر كلب لها داخل كمبوند بمدينة أكتوبر، وتم حجزها بالمستشفى إلا أنها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.


وقام رجال الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على الكلب والقبض على مالك الكلب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

