خطوات طلب إلغاء تخصيص أرض إلكترونيا

كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن زيادة خدماتها إلكترونيا فى إطار التحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة وإتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمواطني المدن الجديدة، لتلبية احتياجاتهم وتنفيذ العديد من الخدمات إلكترونيا.

ونستعرض خطوات طلب إلغاء تخصيص أرض:



- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.



- تقديم طلب عبر الحساب من هنا.



المستندات المطلوبة

1 - نسخة الرسومات المعتمدة إن وجدت.



2 - أصل إيصالات السداد.



3 - أصل محضر الاستلام أو مذكرة فقد القرار من القسم.



وبدأ العمل للبوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، والتي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني.



وعلى مستوى خطوات طلب تمليك سكن كالتالي:



- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.



- تقديم طلب عبر الحساب من هنا .





المستندات المطلوبة:

1 - صورة من تحقيق الشخصية.

2 - أصل محضر الاستلام + 2 صورة.



الرسوم:

1 - رسم متابعة بالموبايل.

2 - رسم إيصال.

3 - رسم 5% على الإجمالي.

6 - رسم 5% على الإجمالي.



وعلى من يرغب فى الحصول على خدمات البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين، التوجه للمركز التكنولوجي بالمدينة التي تخصه، وذلك لتقديم طلب مجاني لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة، وتقتصر الخدمة الآن للمخصص له الوحدة أو الأرض بنفسه فقط، ولا يتم التسجيل بموجب توكيلات أو شركات.

وعقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بالمرحلة الأولى، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة منفذو المشروعات.

واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدورية على الأرض من مسئولي الوزارة يوميًا لكافة المشروعات.

وأشار إلى جهود اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان لمتابعة كافة مشروعات المرحلة الأولى بالمواقع والتي سيتم الانتهاء منها قريبًا ودخولها الخدمة لتنعكس على جودة حياة المواطنين.

