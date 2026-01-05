القبض على عصابة سطو مسلح بشبرا الخيمة وبحوزتهم 9 آلاف علبة سجائر

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط المتهمين بالسطو علي شخصين وسرقتهما بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة.

بحوزتهم 8 آلاف علبة سجائر.. ضبط عصابة السطو المسلح بشبرا الخيمة

وردت إلي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إخبارية برصد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام 6 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالسطو علي شخصين يستقلان دراجة نارية وسرقتهم، وتكديرهم باستخدام أسلحة نارية بندقية خرطوش وفرد خرطوش.

مقطع فيديو يقود لعصابة السطو المسلح بشبرا الخيمة



وبالفحص بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة ومعاونة الرائد محمد هاني والنقيب أحمد عصام والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عبادة، تم تحديد وضبط المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو 6 عاطلين وبحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش وفرد خرطوش، بغرض السرقة.

وبارشادهم تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة، وضبط المسروقات 8880 علبة سجاير بدون فواتير ومبلغ مالي.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة بمحافظة القليوبية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات

