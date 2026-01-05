أسعار الذهب تقفز 3% لتسجل أعلى مستوى أسبوعي مع تصاعد توترات فنزويلا

18 حجم الخط

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة.

أسعار الذهب في التعاملات الفورية

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4447.19 دولارا للأوقية، مقتربا من ذروته التاريخية التي سجلها أواخر ديسمبر الماضي.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 3%، لتسجل 4457.4 دولار للأوقية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

ويأتي هذا الصعود في إطار أداء قوي للمعدن النفيس خلال عام 2025، الذي أغلق بارتفاع 64%، مسجلا أفضل أداء سنوي له منذ عقود، بدعم من توقعات تخفيض أسعار الفائدة والطلب القوي على الملاذات الآمنة.

موجة الصعود تضرب المعادن النفيسة

وامتدت موجة الصعود لتشمل المعادن النفيسة الأخرى، حيث قفزت الفضة 4.5% مدعومة بتصنيفها كـ"معدن حيوي" وزيادة الطلب الصناعي والاستثماري، كما ارتفع البلاتين والبلاديوم.

اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو

يذكر أن هذه التطورات تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو، بينما أعلنت نائبته ديلسي رودريجيز توليها الرئاسة مؤقتا بدعم من المحكمة العليا، مما يزيد من حدة التوتر ويغذي اتجاهات المضاربة نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.