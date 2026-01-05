الإثنين 05 يناير 2026
أخبار مصر

البترول توقع مذكرتي تفاهم وتقديم الخبرات الفنية المصرية لقطاع الطاقة السورى

البترول، فيتو
البترول، فيتو
 استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وفدًا نفطيًا سوريًا رفيع المستوى برئاسة غياث دياب نائب وزير الطاقة السوري لشئون النفط وذلك في اطار حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمى في قطاع الطاقة بالمنطقة.

يأتي اللقاء باعتبار مصر مركزًا لوجيستيًا لتداول الطاقة بكافة أنواعها الأحفوري وغير الأحفوري، حيث تم التأكيد على استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية لتقديم خبراتها وإمكانياتها الفنية لقطاع الطاقة بسوريا بما يدعم مساندة الشعب السوري الشقيق.

 

استغلال البنية التحتية المصرية في سياق التعاون مع سوريا لتلبية احتياجاتها من الطاقة

 

وشهد اللقاء توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية  ووزارة الطاقة السورية، وقعها من الجانب المصرى الدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة مع نائب وزير الطاقة السورى لشئون النفط، حيث تهدف المذكرة الأولى للتعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز

  أما الثانية فتتعلق بتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية، كما تناول اللقاء فرص التعاون في تأهيل البنية التحتية للغاز والبترول في سوريا الشقيقة، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وتعزيزًا لدور مصر كمركز إقليمى للطاقة، يأتي التوقيع مع الجانب السورى في أعقاب التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب اللبناني في بيروت منذ أيام، فضلًا عن الاتفاق المبرم مع قبرص في وقت سابق لربط الغاز القبرصى بالتسهيلات المصرية.

