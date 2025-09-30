تضمنت غرق حفارات وانفجار خطوط غاز، 7 كوارث تهز قطاع البترول في عهد كريم بدوي

تعرض قطاع البترول لسلسلة من الكوارث خلال العام الماضي والحالي هذه الكوارث تسببت في وفاة العديد من العاملين بقطاع البترول، وتشمل انفجارات لخطوط البترول والغاز، وحوادث تسرب المواد النفطية ، بالإضافة إلي التسبب في العديد من المخاطر البيئية، وغالبا ما ترتبط هذه الحوادث بعوامل مثل الإهمال في إجراءات السلامة والصحة المهنية وتقصير الرقابة من وزارة البترول والاعتماد علي شركات وأشخاص غير مؤهلين لا يلتزمون بمعايير السلامة مما يؤدي الي خسائر في الأرواح والممتلكات .

ومنذ تولي المهندس كريم بدوي وزارة البترول في 3 يوليو 2024 خلفا للمهندس طارق الملا الذي تولي الوزارة لمدة 9 سنوات متتالية، وقعت 7 حوادث جسام كل واحدة منها كفيلة أن تطيح بعدد كبير من المسئولين من مواقعهم .

وتسرد “ فيتو” في هذا التقرير عددا من الحوادث التي ضربت قطاع البترول منذ تولي المهندس كريم بدوي إلي الآن



الحادثة الأولى



انفجار خط غاز بمنطقة البساتين لم يسفر عن أي خسائر بشرية نتيجة عدم تنفيذ عوامل السلامة في إمداد خطوط الغاز أو تأمين الخطوط بالمناطق السكنية ما يشكل خطرا كبيرا علي حياة السكان



الحادثة الثانية



حادث انهيار بحفار بحري في منطقة رأس غارب، وأشارت مصادر إلى أن الحفار كان خارج الخدمة منذ سنوات وأعلنت وزارة البترول أنها تلقت بلاغًا بوقوع حادث انهيار أحد الحفارات البحرية المتوقفة عن العمل، وذلك بمنطقة رأس غارب بخليج السويس، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحفار يتبع شركة خاصة غير مسجلة ضمن الشركات العاملة في قطاع البترول، وأضافت الوزارة إن الحفار يتمركز منذ عدة سنوات بمحاذاة موقع الشركة العامة للبترول



الحادثة الثالثة: غرق حفار بترول "آدمارين 12"

وتصدر حفار البترول "آدمارين 12" محركات البحث في ذلك الوقت، بعد تعرضه للغرق قبالة سواحل مدينة رأس غارب، في حادث مأساوي أسفر عن ضحايا ومفقودين، نتيجة للإهمال ملف إجراءات السلامة في القطاع.

وكانت تفاصيل الحادث المأساوي غرق الحفار "آدمارين 12" أثناء جره بقاطرة بحرية لنقله إلى موقع عمل جديد في منطقة جبل الزيت، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، وفقدان 4 آخرين، بينما تم إنقاذ 22 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 30 شخصًا.و تم نقل المصابين إلى مستشفى الجونة الخاص لتلقي العلاج اللازم.

غرق الحفار



وأشارت مصادر إلى أن الحفار الغارق عبارة عن وحدة منصة رفع "Jack-up Barge" تستخدم في المياه الضحلة مملوك لشركة "أديس" السعودية لخدمات الحفر البحري، والتي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المصري أيمن عباس، وكان يعمل في امتياز مشترك لحفر آبار نفطية.

عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية

وأثار الحادث عدة تساؤلات منها عدم تنفيذ عوامل السلامة والصحة المهنية، وانتقد العديد من المهتمين بقطاع البترول كيف لوزارة بحجم البترول لا تستطيع تجنب هذا النوع من الحوادث عبر تشديد إجراءات السلامة، أم أنها تظل خطرًا قائمًا في صناعة البترول في مصر.



الحادثة الرابعة كسر خط الغاز بأكتوبر

تعد حادثة كسر خط الغاز بطريق الواحات هي الحادثة الأكبر في عهد المهندس كريم بدوي وزير البترول و التي تسببت في وفاة العديد من المواطنين وتفحم عدد من السيارات حيث تلقت وزارة البترول والثروة بتاريخ 15 مايو ٢٠٢٥ عدة بلاغات عن اشتعال خط الغاز الطبيعي بضغط 7 بار عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، وبتحري الأمر تبين أن الحادث جاء نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعي مما تسبب في وقوع عدة إصابات ووفيات وخسائر بالممتلكات.

وعلى الفور تحركت فرق الطوارئ وتمكنت من عزل شبكة الغاز في منطقة الاشتعال والسيطرة الكاملة على الحريق بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، مشيرة إلى أن خدمة الغاز الطبيعي منتظمة حاليًا لدى العملاء.

حريق طريق الواحات باكتوبر

وأعلنت في ذلك الوقت وزارة الصحة والسكان عن الاستجابة الفورية لحادث حريق خط غاز طريق الواحات البحرية- قسم أول أكتوبر، حيث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي العاجل. ووفقًا للتقرير الأولي، أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين. وتم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، و5 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتلقي جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة.

وتتابع الوزارة حالة المصابين عن كثب لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية

الحادثة الخامسة: موظف ينقذ العاشر من رمضان من الاحتراق

في يوم 8 يونيو. 2025 أشتعلت النيران في شاحنة محملة بالبنزين، داخل محطة تموين بمدينة العاشر من رمضان، نجم عنه وفاة السائق خالد محمد شوقي، الذي خاطر بحياته لإنقاذ المدينة من كارثة محققة، ليتحول إلى شهيد بطل منقذ للمحطة والمدينة.

ضحية حريق العاشر

الحادثة السادسة: وفاة موظف ببتروجت في رقبة الوزير

تكتم شديد علي حادثة وفاة الموظف منصور أحمد الموظف بشركة بتروجت في مشروع أسيوط بمنطقة جحدم ، والذي أثار حالة من الغضب داخل صفوف العاملين بشركة بتروجت في غياب تام لتعليمات السلامة والصحة المهنية .

واقعة الوفاة

الواقعة حدثت بتاريخ 6 أغسطس 2025 في أحد مشروعات شركة بتروجت بأسيوط ، وهي وفاة موظف كان يقوم بإصلاح رديتادير إحدي معدات الشركة، وهذه المعدة تتكون من جزئين الأول يحتوي علي كابينة القيادة والجزء الآخر السفلي عبارة عن حصيرة جنزيرية تتحرك علي شريط وترددت أقاويل عديدة في هذه الحادثة وأنه تم التكتيم عليها من قبل الشركة.

وصرح شهود عيان أن مدير المشروع أحضر بعد الحادث عددا من المواسير الحديدية، لكي يوحي بأن المعدة اصطدمت بتلك المواسير ما أدى إلى وفاة العامل.

كما أشارت مصادر مطلعة أن مدير المشروع هو المسئول الأول عن هذا الحادث بسبب عدم إبلاغ السلامة والصحة المهنية، وقيامه بأعمال دون الرجوع الي إدارة السلامة والصحة المهنية

كما أشارت المصادرإلى أن بعض الموظفين قام بتشغيل المعدة في الوقت الذي كان فيه الموظف المتوفي بالقيام بإصلاح الردياتير، مما تسبب في قيام جنزير المعدة بسحب نصف جسمه داخل المعدة وتسبب في الوفاة.

وترجع أحداث الواقعة، إلى الوقت الذي اندلعت النيران فيه بشكل مفاجئ داخل محطة الوقود بمدينة العاشر من رمضان، والتابعة لمحافظة الشرقية، بعد ارتفاع درجة حرارة تانك بنزين السيارة الذي نتج عنه الانفجار، والذي هدد بكارثة كبرى نجم عنها أضرار جسيمة، وكادت أن تصل نيران الانفجار إلى المناطق السكنية المجاورة، أو أن تسبب كارثة كبرى بمحطة البنزين.

الحادثة السابعة:حادث خط الغاز بالإسماعيلية

في يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه في تمام الساعة 6:40 مساء ورد بلاغ إلى منطقة السويس البترولية بوقوع صوت شديد في مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تبين أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدا لأعمال الصيانة.

ووضحت وزارة البترول أن القطاع الذي وقع به الحادث كان مفرغًا تمامًا من الغاز قبل بدء الأعمال، أي أنه لم يكن يحتوي على غاز طبيعي وقت وقوع الحادث.

وقد تبين عند وصول الفرق الفنية انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.

حريق ابوسلطان بالاسماعلية

و أسفر الحادث عن حالتي وفاة و6 إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى فايد العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز، نظرا لأن الخط في هذه المنطقة خاليا من الغاز بالفعل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.