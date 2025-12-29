مقايضة فلوريدا!

18 حجم الخط

قبل ذهابه إلى فلوريدا تحدث الإعلام الإسرائيلي عن مقايضة بحث عنها هناك نتنياهو، جوهرها الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة ،مقابل السماح مستقبلا لإسرائيل بتوجيه ضربة لإيران وقواعدها الصاروخية، وبذل ترامب جهد أكبر لإقناع الرئيس الإسرائيلي بالعفو عن نتنياهو.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب مع نتنياهو بدا أنه مصر على الانتقال عاجلا إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ولا يوافق على توجيه ضربات جديدة لإيران، ويترك الباب مفتوحا لاستئناف المفاوضات معها، وفي ذات الوقت أبدى ثقته في اتخاذ الرئيس الإسرائيلي قرارا بالعفو عن نتنياهو.



وبدا أن ترامب يصر على اشتراك تركيا في تشكيل القوة الدولية وهو ما يريده نتنياهو وحكومته، وربما يرجع ذلك إلى قلة الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في تشكيل هذه القوة، حتى لا يحدث صدام بينها وبين مسلحين من حماس، وتشير المعلومات المتوفرة إلى إبداء ثلاث دول فقط حتى الآن الموافقة على المشاركة في هذه القوة.

أي إن ترامب رغم المبالغة في الإشادة بنتنياهو بشكل مُلفت للانتباه، إلا أنه كما بدا في المؤتمر الصحفي، بدا أيضا رافضا أية مقايضة مع ما يطلبه، وهو المضي في تنفيذ خطته لغزة التي أعلن البيت الأبيض قبل أيام أنها سوف تبدأ خلال بداية الشهر المقبل، ويمكن استنتاج ذلك مما قاله حول أن القضايا التى سيناقشها مع نتنياهو هي قضايا شائكة، وهو أكثر رجل يثير قضايا شائكة في العالم كله.

