محافظ كفرالشيخ: مشروعات التوسع في خدمات الصرف الصحي تشمل 59 قرية على مرحلتين

قال محافظ كفرالشيخ، اللواء علاء عبدالمعطي: إن مشروع التوسع في خدمات الصرف الصحي، يخدم 59 قرية، منها 22 قرية في المرحلة الأولى و37 قرية في المرحلة الثانية، حيث يستفيد من المرحلة الأولى حوالي 194 ألف نسمة، بينما يستفيد من المرحلة الثانية نحو 355 ألف نسمة.

كما يتضمن المشروع إنشاء 4 محطات معالجة مياه جديدة، ثلاث منها بسعة 15 ألف م³/يوم لكل محطة، وأخرى بسعة 10 آلاف م³/يوم، بالإضافة إلى 38 محطة رفع، وتمتد شبكات الانحدار لمسافة إجمالية تصل إلى 400 كم، في حين يبلغ طول خطوط الطرد 106 كم.



جاء ذلك خلال استعراض، الموقف التنفيذي لمشروعات التوسع فى خدمات الصرف الصحي بمراكز المحافظة، اليوم الاثنين، والذي يهدف إلى تحسين جودة مياه بحيرة البرلس والمصارف الزراعية التي تصب فيها، والحد من التلوث في البحر الأبيض المتوسط، والارتقاء بالمستوى البيئي والصحي للمواطنين، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والاتحاد الأوروبي (EU)، وبنك إعادة التنمية والإعمار الأوروبي (EBRD)، بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ، والمهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الجهات المعنية.



وتابع محافظ كفرالشيخ: إن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع في المرحلة الأولى بلغت 100%، شاملة 19 محطة رفع ومحطة معالجة مطوبس، أما المرحلة الثانية، فقد تم الانتهاء من المستهدف بالكامل بنسبة 100% (6 محطات رفع)، فيما شملت الأعمال أيضًا الانتهاء من 6 محطات رفع مع استمرار استكمال محطتين أخريين، بينما يُجرى العمل في 5 محطات رفع و3 محطات معالجة، ما يعكس تقدم الأعمال بوتيرة منتظمة لضمان استكمال المشروع وفق المواعيد المحددة.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المشروع يسعى لتوفير شبكات ونظم معالجة مياه الصرف الصحي للمجتمعات الريفية غير المخدومة، بما يسهم في تحسين البيئة والمرافق الصحية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري والحفاظ على الموارد المائية.

