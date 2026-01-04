4 منهم لهم سجل إجرامي، إغلاق مصحة إدمان وضبط المسئولين عنها في أبو غالب بالجيزة

18 حجم الخط

أغلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في المحافظة مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمنطقة قرية أبو غالب.

وعثر بداخل الصحة على 12 شخصا من المرضى والذي تبين من خلال الكشف الجنائي وجود سجل إجرامي لـ٤ منهم وجار التحقيق معهم وتسليم من غير مطلوب جنائي لأسرهم، وتم القبض علي مسؤول المصحة واثنين آخرين لعدم حصولها على التراخيص المناسبة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تفاصيل ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

وفي سياق متصل، كانت قد كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية من صور ومقاطع فيديو تظهر هروب بعض الأشخاص من إحدى المصحات لعلاج الإدمان بالبدرشين بالجيزة لتعرضهم لسوء المعاملة، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات الفورية للتحقق من الواقعة.

وأكدت الوزارة أن المصحة غير مرخصة، وقد تم غلقها بتاريخ 14 أكتوبر الماضي بعد استهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مالك المصحة ومشرفين بها، من بينهم شخصان لهما معلومات جنائية، حيث أقروا بإعادة فتح المصحة مرة أخرى خلال شهر نوفمبر الماضي دون الحصول على التراخيص القانونية، سعيًا لتحقيق أرباح مالية.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة غلق المصحة ومنع استمرار المخالفات.

بداية الواقعة كانت عندما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وعددا من الصور، تظهر هروب أعداد كبيرة من نزلاء مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين بالجيزة، وقد بدت عليهم علامات الفزع والذعر.. وعلى الفور بدأت الجهات المختصة سواء فى وزارة الداخلية أو الصحة، فى فحص الفيديو والتحرك لكشف ملابساته.

وبعد التأكد من المعلومات الموجودة فى الفيديو، سارعت وزارة الصحة بتشكيل لجنة خاصة انتقلت إلى مكان المصحة فى البدرشين، وقامت بإغلاقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وأحالت الواقعة كاملة إلى النيابة العامة للتحقيق.

من جانبها كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها، إلى أن توصلت إلى القائمين على المصحة، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم، وأحالتهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

