الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الثقافة يبحث الترتيبات النهائية للدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وزير الثقافة مع رئيس
وزير الثقافة مع رئيس هيئة الكتاب
18 حجم الخط

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا مع الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمهندس هيثم يونس، رئيس الإدارة المركزية للمعارض، وذلك للوقوف على الترتيبات النهائية للدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الصحفي للمعرض.

وتناول لقاء وزير الثقافة مناقشة الموقف النهائي للدول المشاركة وأعداد دور النشر، إلى جانب الاطلاع على جاهزية البنية التحتية وأجنحة العرض، والخدمات اللوجستية المقدمة للعارضين والجمهور، بما يضمن خروج الدورة الجديدة في صورة تليق بمكانة المعرض كأحد أكبر الفعاليات الثقافية في المنطقة العربية.

البرنامج الثقافى للمعرض 

كما تم استعراض البرنامج الثقافي والفكري المصاحب للمعرض، إضافة إلى الفعاليات الموجهة للأطفال والشباب، مع التأكيد على تنوع المحتوى وثرائه بما يعكس الحراك الثقافي المصري والعربي، والتي سيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد ظهر يوم الاثنين ١٢ يناير، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

"النهر والبحر" جديد كمال نصر الدين في معرض الكتاب 2026

وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة “نون السحّار 2” بزهراء المعادي

وأكد وزير الثقافة خلال الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه التنظيم، مشددًا على ضرورة تقديم تجربة ثقافية متكاملة للزوار، وتعزيز دور المعرض كمنصة للحوار الثقافي والتنوير الفكري في مصر والعالم.

وزير القفافة فى جلسة بحث ترتيبات معرض الكتاب 
وزير القفافة فى جلسة بحث ترتيبات معرض الكتاب 

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الانتهاء من كافة الاستعدادات وفق الجدول الزمني المحدد، مع تكثيف الجهود الإعلامية للتعريف بالدورة الجديدة ومحاورها الرئيسية، بما يسهم في تحقيق مشاركة جماهيرية واسعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الثقافة معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب أحمد هنو الدورة 57

الأكثر قراءة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تأكيدا لـ فيتو.. إبراهيم عادل أساسيا، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بنين

انطلاق البعثة التجارية لقطاعي التغليف والأغذية إلى أبيدجان 11 يناير

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل مع الأقارب

الإفتاء توضح حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا

الأوقاف عن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم: مصر نموذجًا فريدًا للتعايش بين الأديان والثقافات

المزيد
الجريدة الرسمية