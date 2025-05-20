كلية تجارة عين شمس: انضباط أعمال الامتحانات ومراعاة طبيعة الورقة الامتحانية للطلاب ذوي الإعاقة

عقد مجلس كلية التجارة بـجامعة عين شمس اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور فريد محرم، عميد الكلية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتجارة عين شمس

في مستهل الجلسة، تقدم المجلس بالتهنئة للدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، بالنجاح الكبير لمؤتمر جامعة عين شمس العلمي الثالث عشر تحت عنوان "٧٥ عامًا من التميز والريادة.. عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل".

وطلب عميد الكلية من أعضاء المجلس الوقوف دقيقة حدادا على روح سماسم كامل الأستاذ بقسم المحاسبة والمراجعة وقراءة الفاتحة على روحها، وقدم عميد الكلية الشكر للدكتور خالد قدري العميد السابق على مجهوداته خلال فترة توليه عمادة الكلية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور فريد محرم عميد الكلية، أهمية التركيز على تحسين أداء الكلية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والعمل على كافة مبادئ ضمان جودة التعليم والاعتماد، وانتظام سير العملية التعليمية وفق الخطط المعتمدة، معربًا عن تمنياته لكافة قطاعات الكلية بالازدهار والتقدم.

وناقش المجلس بعض الموضوعات الخاصة بالخطط الأكاديمية للكلية وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وتطوير البرامج التعليمية وتحسين جودة التعليم في الكلية، وحل المشاكل الإدارية التي تواجه الكلية وتحسين بيئة العمل، وفرص التعاون الدولي والتبادل الثقافي والأكاديمي، وبعض الموضوعات التي تخص طلاب مرحلة البكالوريوس، ومرحلة الدراسات العليا.

إعداد لائحة دراسية لبرنامج تكنولوجيا الأعمال

كما ناقش المجلس الاقتراح المقدم من د. فريد محرم، لإعداد لائحة دراسية لبرنامج تكنولوجيا الأعمال Business Technology ضمن برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.

كما ناقش اللائحة الدراسية المقدمة من حسين عيسى، والخاصة ببرنامج العلوم المصرفية، والذي سوف يتم إضافته إلى برامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم بترشيح عاطف العوام مستشارًا ماليًا لعميد الكلية، وقام المجلس بتشكيل لجنة حوكمة لاختيار القيادات الإدارية بالكلية.

وقام المجلس بالتأكيد على قواعد الإنتدابات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة، وضوابط السماح بمزاولة المهنة.

وحدد المجلس مواعيد عقد السيمنارات ومجالس الأقسام العلمية ولجان (شئون التعليم والطلاب – شئون الدراسات العليا والبحوث – شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة)، وموعد انعقاد مجلس الكلية.

وقام باعتماد مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعام الجامعي 2024/2025.

انضباط أعمال الامتحانات

وأكد المجلس انضباط أعمال الامتحانات، ومراعاة طبيعة الورقة الامتحانية للطلاب ذوى الإعاقة، بالتنسيق مع مركز الطلاب ذوي الإعاقة وإدارة تطوير التعليم (القياس والتقويم).

وأكد المجلس على توصيات مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 24/3/2025 على اعتماد الإجراءات الخاصة بإبرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم.

حضر الاجتماع: حسين عيسى، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وعضو اللجنة الرئاسية الاستشارية للاقتصاد الكلي، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، وعبد الحميد أبو موسي، محافظ بنك فيصل الإسلامي، وعاطف العوام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون المالية، محمد محمود عبد المجيد محمود، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، والدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ التكاليف المتفرغ ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب الأسبق، ود. كمال حسين أستاذ التكاليف المتفرغ ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب الأسبق، ود. محمد لطفي حسونة الأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة ورئيس قسم المحاسبة الأسبق، ود. إجلال حافظ، أستاذ إدارة الأعمال وعضو مجلس الشورى الأسبق، ود. يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشورى الأسبق، ود. جيهان رجب، أستاذ التسويق ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو المجلس القومي للمرأة.

كما حضر الاجتماع رؤوساء مجالس الأقسام العلمية، ومنسقو البرامج الدراسية، ومدير وحدة ضمان الجودة وتقييم الأداء، ومديرو المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، ولفيف من الأساتذة بالكلية.

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