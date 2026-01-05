وكيل التعليم بالدقهلية يتابع فعاليات مبادرة "احنا معاك" للمراجعات النهائية بالمدارس

18 حجم الخط

تابع المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التعليم في الدقهلية،اليوم الإثنين، فعاليات مبادرة " احنا معاك " لـ المراجعات النهائية في مختلف المواد الدراسية على مستوى كافة الإدارات التعليمية والتي تهدف إلى تعزيز التحصيل الدراسي للطلاب وإعدادهم إعدادًا جيدًا لخوض امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بنجاح وتفوق.

مبادرة " احنا معاك " للمراجعات النهائية

ويأتي ذلك في إطار التزام مديرية التعليم بالدقهلية بتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وحرصًا على تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

جرت المتابعات بمدرستي سندوب الإعدادية بنات، وابن لقمان الإعدادية بنين.

رافق وكيل التعليم بالدقهلية خلال الجولة أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، والدكتور أحمد يحيي مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية.

حضور طلابي كثيف

شهدت المراجعات إقبالًا وحضورًا طلابيا كثيفًا وألقى مدير المديرية كلمة تحفيزية للطلاب والطالبات مشجعًا إياهم على الجد والاجتهاد والتحصيل استعدادًا للامتحانات سعيًا للنجاح والتفوق.

وخلال الجولة تابع مدير المديرية التدريب الرياضي للمعلمين الجدد للغة العربية وتم التقاط الصور التذكارية في أجواء مليئة بالنشاط والحماس.

مبادرة "احنا معاك" تمنح الثقة والتحصيل

كما انطلقت مبادرة "احنا معاك" للمراجعة النهائية المجانية لطلاب المرحلة الإعدادية في مركز أجا، برعاية عبدالحميد شعيب مدير عام إدارة أجا التعليمية، ومحمد عبد الله وكيل الإدارة، وأمل رزق مدير التعليم الإعدادي، بهدف تقديم دعم تعليمي فعّال للطلاب قبل الامتحانات، من خلال مراجعات شاملة تغطي أهم النقاط والأسئلة المتوقعة في جميع المواد الدراسية.

تفاعل كبير من الطلاب

وشهدت المبادرة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث نخبة من المعلمين الأكفاء على تبسيط المناهج وشرح الأجزاء الصعبة، والإجابة على استفسارات الطلاب، مما ساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وبث روح الثقة والطمأنينة لدى أبنائنا الطلاب.



مبادرة "احنا معاك" تعكس روح التكافل المجتمعي

وأكد القائمون على المبادرة أن "إحنا معاك" تعكس روح التكافل المجتمعي والاهتمام بالعملية التعليمية، وتجسد رسالة التعليم في دعم الطالب علميًا ونفسيًا.

