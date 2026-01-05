الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الدقهلية: خطة متكاملة لتطبيق أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات

نائب محافظ الدقهلية.
نائب محافظ الدقهلية. فيتو
 عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اجتماعًا لمتابعة مستجدات دعم سياسة التحول الرقمي، وبحث آليات التوسع في تقديم الخدمات الحكومية المميكنة من خلال تطبيق إلكتروني موحد يضم جميع خدمات المحافظة والمراكز والمدن ومديريات الخدمات، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة دعم منظومة التحول الرقمي

 ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الهادفة إلى تسهيل حصول المواطنين على مختلف الخدمات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد، في إطار منظومة التحول الرقمي، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء جهاز إداري كفء وحديث. 

 

التحول الرقمي يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات

 وأكد محافظ الدقهلية أن التحول الرقمي يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطوير آليات العمل الحكومي وتقديم الخدمات بشكل عصري يواكب احتياجات المواطنين، ويضمن وصول الخدمة إليهم بسهولة ويسر أينما كانوا.

وخلال الاجتماع، تابع نائب المحافظ مع شركة «لتكنولوجيا المعلومات» الخطوات التنفيذية الخاصة بإطلاق التطبيق الرقمي، والذي يهدف إلى توحيد وتكامل الخدمات المقدمة من الأجهزة التنفيذية، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية، وإدارات الخدمات الجماهيرية بديوان عام المحافظة، بما يسهم في تعظيم موارد المحافظة والمديريات التابعة لها دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

خطة متكاملة لتطبيق أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات

وأوضح الدكتور أحمد العدل أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة متكاملة لتطبيق أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول إلى الخدمات الإلكترونية، بما يضمن تقديم خدمات سريعة وشفافة، ويخفف الأعباء عن المواطنين، ويقضي على التكدس داخل المصالح الحكومية.

تعزيز جهود الدولة في التحول الرقمي

وأشار نائب المحافظ إلى أن التعاون مع شركة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الدولة في التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية ميسرة تواكب التطور التكنولوجي، وتسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكافة فئات المجتمع.

التطوير الشامل في منظومة تقديم الخدمات الحكومية بالمحافظة

ويُعد هذا المشروع بداية لمرحلة جديدة من التطوير الشامل في منظومة تقديم الخدمات الحكومية بالمحافظة، بما يعكس التزام الدولة المستمر بتحسين جودة الخدمات، وتعزيز رضا المواطنين، ودعم مسيرة التنمية الشاملة. 

