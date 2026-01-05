الإثنين 05 يناير 2026
السيد البدوى يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد

تقدم الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق بأوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد فى الإنتخابات التى ستجرى فى 30 يناير المقبل.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أبوابها لليوم الثالث على التوالى لاستقبال المرشحين، وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد  استقبلت السبت ٣ يناير مرشحين اثنين على مدار اليوم، هما الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدى الأسبق المستشار عيد هيكل، كما لم تستقبل اللجنة أمس الأحد أى مرشح.

 يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة  رئيس الوفد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

 وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.
كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

