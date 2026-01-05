المسرح القومي يحتفل بـ"الملك لير" بعد 100 ليلة عرض

18 حجم الخط

احتفل المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، والتابع للبيت الفني للمسرح، بتحقيق العرض المسرحي “الملك لير” إنجازًا غير مسبوق، بعد وصوله إلى 100 ليلة عرض متتالية، محققًا إيرادات تجاوزت ثلاثة ملايين جنيه، وسط إشادات نقدية وجماهيرية واسعة.

مخرج مسرحية الملك لير

أكد المخرج شادي سرور أن العرض يُعد امتدادًا لقيمة نص شكسبير الخالد، الذي أُعيد تقديمه برؤية معاصرة تحترم روح الأصل وتخاطب وجدان الجمهور الحالي، ما أسهم في جذب شرائح عمرية وثقافية متنوعة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون تكامل جهود فريق العمل بالكامل والدعم الجماهيري المستمر، مؤكدًا أن استمرار العرض بهذا الزخم يعكس تعطش الجمهور للأعمال المسرحية ذات الجودة الفنية العالية.

مدير المسرح القومي

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن الشيوي أن هذا النجاح الكبير يعد تأكيدًا لمكانة العرض كأحد أبرز التجارب المسرحية في السنوات الأخيرة، وأن الاحتفال يُعد تتويجًا للنجاح الجماهيري والنقدي الكبير الذي حققه العرض منذ انطلاقه، حيث يعكس الإقبال الجماهيري الكثيف ثقة الجمهور المتزايدة في العروض المسرحية الجادة التي تجمع بين الجودة الفنية والرؤية المعاصرة.

مسرحية الملك لير

ويواصل عرض «الملك لير» استقبال جمهوره على خشبة المسرح القومي، حيث يُعرض أيام الخميس والجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، والسبت والأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع توقعات بمواصلة تحقيق أرقام قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.

أبطال مسرحية الملك لير

العرض بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، ومن إخراج شادي سرور، في واحدة من أبرز التجارب المسرحية التي أعادت تقديم النص الشكسبيري الخالد برؤية فنية معاصرة.

ويُعد هذا العمل إحدى روائع الكاتب الإنجليزي وليام شكسبير.

ويشارك في البطولة كل من: طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، ومحمد حسن، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة:الحسيني «كاجو»، ملابس علا علي، ديكور حمدي عطية، ترجمة فاطمة موسى، إخراج شادي سرور.

