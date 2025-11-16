نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع نقل أصول شبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية بجمصة

18 حجم الخط

ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الاجتماع التمهيدي لنقل أصول شبكة كهرباء المرحلة الخامسة بالمنطقة الصناعية بجمصة، وتسليمها إلى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتشغيلها وصيانتها بشكل دوري.

وأكد نائب المحافظ أن توجيهات محافظ الدقهلية لجميع المسئولين عن الاستثمار لتقديم الدعم الكامل للاستثمار والمستثمرين، لدفع عجلة الإنتاج بمصانع المنطقة الصناعية، وتذليل العقبات لدفع عجلة الاستثمار.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين في عام الصناعة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة في هذا الشأن.

وبحضور المهندس فتوح علام، والمهندس حامد عبدالخالق رئيس قطاع شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الإسكان، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والأستاذ أحمد ماهر رئيس المجلس التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، ووكيل الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، ووكيل إدارة الاستثمار، ومديري إدارات المرافق، والشئون القانونية بالمحافظة، وشئون المستثمرين، والشئون المالية، والشئون الهندسية بالمنطقة الصناعية.

استعراض ومناقشة الخطوات اللازمة تمهيدا لاستلام شركة الكهرباء اصول المرحلة الخامسة.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة الخطوات اللازمة تمهيدا لاستلام شركة الكهرباء اصول المرحلة الخامسة للعمل على تشغيلها وصيانتها الصيانة الدورية والوقائية



وأشار نائب المحافظ إلى الاهتمام البالغ والدعم الكامل من المحافظ لإنجاز كافة الموضوعات المتعلقة بالمنطقة الصناعية، ومتابعته الشخصية لإجراءات تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمار والمستثمرين بالمناطق الصناعية، تنشيطا للصناعة والعمل الجاد والمستمر من قبل جميع الأجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات.

