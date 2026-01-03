محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بالمنصورة ليلا (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خلال جولته الليلة المستمرة، بجولة تفقدية شملت عددًا من المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة، مؤكدًا حرصه الدائم على توفير السلع الأساسية والخدمات بصورة لائقة وبأسعار مناسبة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد بعض المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

حيث تفقد المحافظ خلال جولته مخبز المحافظة الجديد الجاري إنشاؤه بسوق الجملة بالمنصورة، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، مشيرًا إلى أن الهدف من المخبز زيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز بما يضمن توفير رغيف الخبز بجودة عالية لجميع المواطنين على مدار اليوم، ووجه برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالسوق ومنع أي شكل من أشكال الإشغالات وتيسير حركة المرور بالمنطقة.

التشديد على سرعة الانتهاء من تجهيز مخبز المحافظة بسوق الجملة بالمنصورة ورفع كفاءة الشوارع المحيطة

وشدد محافظ الدقهلية، على محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير كافة أدوات الحماية المدنية بالمخبز حرصا على سلامة العاملين والمواطنين وتوفير سبل الأمان داخل المخبز.

المتابعة المستمرة لتوافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمعرض الدائم بشارع قناة السويس

كما تفقد محافظ الدقهلية المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة، وخلال جولته، اطلع على أسعار وجودة السلع المعروضة من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك، إلى جانب البيض والزيوت والسكر والأرز، مشيدًا بنسبة التخفيضات التي تصل في بعض المنتجات لأكثر من 20% مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسعار.

وأكد محافظ الدقهلية أن المعرض يضم أكثر من 13 شركة ومصنعًا عارضًا، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المعرض يعمل يوميًا حتى ساعات متأخرة من الليل لضمان سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم الغذائية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل المعرض، مع التأكد على توافر طفايات الحريق ومستلزمات الأمن والسلامة، والاستعداد الفوري لمواجهة أي طوارئ حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين.

كما أكد اللواء طارق مرزوق على أهمية استمرار المتابعة اليومية من قبل الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، والإشراف اليومي من الأستاذة نانسي عبد القادر من إدارة المتابعة بالمحافظة، وذلك بحضور الأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، والأستاذة مها علاء من الرقابة التجارية بمديرية التموين، لتوافر الخضروات والفاكهة الطازجة بشكل يومي، موجهًا بضرورة التزام العارضين بجودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة.

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع إليهم مؤكدًا لهم أنه لا يدخر جهدا في سبيل توفير جميع أوجه الدعم اللازم لجميع القطاعات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

